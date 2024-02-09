世界客属第33届恳亲大会盛情邀约全球专家学者共襄盛举

承载着深厚的民族情感与文化使命，备受瞩目的世界客属第33届恳亲大会将在“客家祖根地”洛阳市隆重举行。作为国际上最富影响力的华人聚会之一，世客会不仅是海内外客属乡亲联络乡谊和进行跨国跨地区交往的重要载体，也是各国各地区客家人开展经济合作和文化交流的重要舞台，对于弘扬客家精神、传播中华文化、凝聚民族共识有着重要的意义。

承载着深厚的民族情感与文化使命，备受瞩目的世界客属第33届恳亲大会将在“客家祖根地”洛阳市隆重举行。作为国际上最富影响力的华人聚会之一，世客会不仅是海内外客属乡亲联络乡谊和进行跨国跨地区交往的重要载体，也是各国各地区客家人开展经济合作和文化交流的重要舞台，对于弘扬客家精神、传播中华文化、凝聚民族共识有着重要的意义。

为了更好地展现客家历史文化的深厚底蕴，激发经济社会发展的新活力，主办方精心筹备了一场以“根在河洛与世界客家”为主题的客家文化研讨会，定于2024年10月24日至26日在洛阳市举行。研讨会由洛阳市委宣传部，洛阳市社科联、洛阳客家联合会、河洛文化生态保护发展中心、河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院、河南推拿职业学院共同承办，旨在深入探讨客家文化的传承创新与繁荣发展。本届研讨会下设十二个分论题，涵盖从河洛文化与客家文化研究到客家文化与产业发展研究，再到客家文化赋能新文旅发展研究等多个维度。

研讨会广发英雄帖，诚邀国内外相关专家学者，就客家文化的历史脉络、现代价值及其在全球化背景下的未来发展进行深度对话与交流碰撞。

值得一提的是，研讨会结束后，主办方将精选优秀研究成果集结出版，以此进一步丰富客家文化研究宝库，推动客家文化的全球传播与长远发展。

此次研讨会将以开放包容的姿态，汇集全球客家文化研究智慧，深度挖掘客家文化资源，有望为世界客属恳亲大会增添一道璀璨的人文风景线，同时也为洛阳市及整个黄河流域地区的文化繁荣与经济社会发展注入新的动力。(韩露)