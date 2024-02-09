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3月16日至4月5日，洛阳丽春路封闭施工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警三大队 2024.03.14 17:46

　　今日，洛阳交警微信公众号发布消息，因洛阳城市阳台项目施工，3月16日起将对丽春路进行封闭施工。具体内容如下：

丽春路封闭施工公示

　　因洛阳城市阳台项目施工，将对丽春路进行封闭施工。封闭施工时间为2024年3月16日至2024年4月5日，共计20天。

　　其中上午6：00-晚上22：00，丽春路进行半幅封闭，另半幅改为双向单行车道通车。晚上22：00-上午6：00，丽春路全幅封闭，相关车辆请绕行。

洛阳交警三大队

2024年3月14日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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