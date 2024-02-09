明日，洛阳15个地点集中受理消费者投诉

“3·15国际消费者权益日”即将到来，消费维权、识假辨假、法律咨询、食品快速检测就在您身边！

“3·15国际消费者权益日”即将到来，消费维权、识假辨假、法律咨询、食品快速检测就在您身边！ “3·15国际消费者权益日”即将到来，消费维权、识假辨假、法律咨询、食品快速检测就在您身边！今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，3月15日上午，该局将在洛龙区定鼎门遗址博物馆广场设置主会场，开展形式多样的广场宣传和服务活动，主要有—— 洛阳市消费者权益保护中心、12315指挥中心、各区市场监管局设立咨询投诉台，现场受理消费者咨询投诉，维护消费者合法权益。 洛阳市消费者权益保护中心公益律师团的40余位专业律师，免费提供消费维权方面的法律咨询服务。 执法人员集中展示查处的假冒伪劣烟酒，向市民普及真假烟酒鉴别、假冒烟酒危害等知识，讲授辨假、防假、识假技巧。 过期药品回收公益活动，市民参与可兑换相应礼品，了解药品安全知识和用药安全知识。 现场设置食品快速检测服务车，为市民提供食品快速检测服务，普及食品安全相关知识。 专业医护人员提供义诊和健康咨询等便民服务。 活动当天，洛阳市市场监管局12315指挥中心热线电话依然24小时开通，解答消费者咨询，及时受理举报投诉，依法依规、高效便捷地解决消费者诉求。 与此同时，全市各级市场监管部门将同步举办“3·15国际消费者权益日”大型广场宣传咨询活动，在全市范围内设置分会场，包括假冒伪劣商品对比展示、识假辨假知识讲解、维权科普宣传、法律法规宣传、消费者投诉举报当场受理等内容，有需要的消费者可就近前往参加活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 宋文辉 文/图)