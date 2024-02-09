洛阳便民生活圈评级 快来看看你家的“圈”入选没

洛报融媒记者14日从洛阳市商务局获悉，日前，洛阳对2023年度已建设完成的10个一刻钟便民生活圈试点进行验收并评级，其中，3个达到增强型标准，7个达到品质型标准。

洛报融媒记者14日从洛阳市商务局获悉，日前，洛阳对2023年度已建设完成的10个一刻钟便民生活圈试点进行验收并评级，其中，3个达到增强型标准，7个达到品质型标准。

据悉，此次评级分为基础型、增强型、品质型等3个级别，其中，上店社区、正大社区、南关浦东社区等3个社区为增强型一刻钟便民生活圈试点，市府院社区、南村社区、青一社区、北大街社区、江东社区、世纪华阳社区、石化社区等7个社区为品质型一刻钟便民生活圈试点。

据了解，去年洛阳入选全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点以来，全市积极开展试点建设，聚焦改善消费条件、创新消费场景、提升消费品质，将基本保障类业态、品质提升类业态从商圈、商街延伸至街道社区；陆续开展暖冬惠民·家电服务进社区、餐饮服务进社区、汽车展销进社区、再生资源回收进社区等活动，让居民在生活圈内享受到实实在在的便利。

洛阳市商务局相关负责人介绍，下一步将本着“缺什么、补什么”的原则，发展“一店一早”，补齐“一菜一修”，服务好“一老一小”，让有条件的社区都行动起来；“因圈施策”，开展多种形式的一刻钟便民生活圈创建；优化社区消费空间布局，配强消费载体设施，提升智能化便利化水平，丰富多元消费业态；力争到2024年年底，再添4个一刻钟便民生活圈，真正把一刻钟便民生活圈建成社区居民的“幸福圈”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 文/图）