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干货满满！洛阳出台《促进农民收入持续增加行动方案》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.14 16:27

　　全面推进乡村振兴，农民增收是关键。日前，洛阳市政府高规格出台《促进农民收入持续增加行动方案》，推出一揽子含金量高、操作性强的增收举措，可谓“干货满满”。

　　审视洛阳乡村，山区丘陵面积大，农民收入尚低于全省平均水平。因此，洛阳市委市政府在谋划推进“151”工作举措和“4+2”重点工作中，坚持把“富民导向”贯穿始终，着力促进农民增收。

　　“要实现农民收入较快增长，必须跳起来摘桃子。”《行动方案》明确，2024年、2025年，全市农村居民人均可支配收入年均增速不低于7%，力争达到8%左右。到2025年，农村居民人均可支配收入达到22500元以上，接近全省平均水平。

　　为实现这一目标，《行动方案》从乡村产业、就业创业、农村改革、政策扶持等4个方面，多渠道增加农民经营性收入、工资性收入、财产性收入和转移性收入，切实增强农民的获得感和幸福感。

　　乡村产业“强起来”增加经营性收入

　　促进农民增收，发展产业是重中之重。如何做好“土特产”文章？洛阳市将依托农业农村特色资源，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益。

　　●提高粮食生产综合效益。抓好高标准农田建设，总结“小田并大田”经验，逐步解决细碎化问题，因地制宜探索“麦椒芝麻豆”等间作套种模式。到2025年，高标准农田总保有量达300万亩。

　　●壮大优势特色产业。打造绿色杂粮、肉牛奶牛、中药材、食用菌等4条产业链。到2025年，绿色杂粮、中药材、优质水果、精品蔬菜面积均稳定在100万亩以上，牛饲养量达60万头，特色产业总产值630亿元以上。

　　●大力发展农产品加工业。坚持农产品初加工和精深加工并重，促进农业提质增效。到2025年，规模以上农产品加工企业达到140家以上，预制菜产业规模达到100亿。

　　●发展新产业新业态。以伏牛山区和黄河生态廊道为重点，发展民宿经济和乡村旅游业。到2025年，创建乡村旅游示范村50个，建设精品民宿集群10个以上。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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