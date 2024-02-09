数据出炉！洛阳2023年消费诉求热点来了

14日，洛阳市2024年“3·15国际消费者权益日”新闻发布会举行。

14日，洛阳市2024年“3·15国际消费者权益日”新闻发布会举行。

去年，洛阳12315三级执法网络共受理咨询投诉举报328421起，较去年同比增长16.6%。其中，投诉77598起，同比增长31.84%，为消费者挽回经济损失4600万余元；举报23309起，同比下降0.81%，案值2100万余元。

具体来看，商品消费类投诉共43890件，占投诉总量的57%。投诉较多的有一般食品质量问题，服装、鞋帽质量及售后问题、家居用品质量问题，占商品类投诉前三名。其他主要涉及有药品、交通工具、通信产品、医疗器械、化妆品以及家用电器质量及售后问题等。

服务消费类投诉共33705件，占投诉总量的43%。投诉较多的有餐饮、宾馆服务问题，普通商品销售服务问题，电信服务问题，占服务类投诉前三名。其他主要涉及有美容美发洗浴服务、专业技术服务、文化、娱乐、体育服务问题和教育培训服务问题等。

2023年度消费诉求热点有以下几个——

宾馆住宿服务投诉较为集中。主要问题有：一是入住宾馆或民宿后发现房间内服务设施不完善，要求退房或退费，商家不退；二是在网络平台预定了房间，到店后商家已满房为由不履行约定提供房间或临时加价；三是办理退房时押金不退等问题。

美容美发洗浴服务套路多。主要问题有：一是以“打折”或“免费”的名义诱导消费，在服务中变相强制消费；二是片面夸大美容产品或服务效果；三是预付消费中办卡容易退卡难、不履行约定和承诺、不平等条款限制消费者权利、擅自关门歇业甚至卷款跑路终止服务等。

文化娱乐健身服务投诉热度不减。被投诉主体包括电影院、KTV、健身房、儿童游乐场等消费场所。一是发卡方单方面设置会员卡充值“下限”，强迫消费者多充值；二是预付卡余额不退、擅自关门歇业不退卡；三是强制搭售套餐等。

汽车消费领域投诉热度攀升。主要问题有：一是经营者巧立名目，搭售价外增值服务，如金融服务费、上牌费、保险费等各种费用；二是车辆不按时交付合格证以及在车辆出现问题时未及时履行三包义务；三是售前过度营销，盲目承诺各种增值服务或价格优惠，消费者购买后却拒绝兑现承诺；四是二手车销售不签订正规合同，车辆出现问题维权困难。

直播带货消费问题投诉上升明显。主要问题有：一是收货后发现和直播时商家销售的产品不一致，存在商品缺失、假冒伪劣等情况；二是商家在销售过程中夸大对产品的宣传功效；三是收货后产品退货难，由于一些网络直播消费无法确认投诉主体信息导致维权困难。

针对以上问题，今年，洛阳市市场监管局将定期根据投诉热点，及时发布消费警示提示，开展投诉高发行业的重点经营者行政约谈及投诉信息公示工作。同时将加大诉转案工作力度，及时查处侵害消费者权益违法案件，督促经营者认真履行企业主体责任，切实保护消费者合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔 文/图)