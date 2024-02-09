14日，洛阳市市场监管局相关负责人对2023年洛阳市产品质量监督抽查情况进行通报。

14日，洛阳市市场监管局相关负责人对2023年洛阳市产品质量监督抽查情况进行通报。

生产领域共抽查企业325家；抽检民用洁净型煤、商品煤、化肥、低压成套开关设备、电线电缆、鞋、矿产品、食品相关产品、合成树脂乳液涂料等工业产品35种878批次。

其中，经检验合格860批次，不合格18批次，不合格发现率为2.05%，与2022年基本持平。造成产品不合格的共性原因为：一是企业落实产品质量安全主体责任意识不到位；二是部分从业人员素质不高、设施简陋、工艺和管理落后；三是个别企业为降低成本存在偷工减料行为。

流通领域共对全市消防器材、家用电器、化肥、儿童用品、电动自行车、铅酸蓄电池、液化石油气、燃气具相关产品等抽检585批次。其中，符合标准要求540批次，不符合标准要求45批次，不合格率为7.69%，比2022年降低2.7个百分点。不合格的主要原因为：一是部分销售主体进货查验制度落实不到位，二是少数经销商利欲熏心，追求低价进货。

洛报融媒记者了解到，产品监督抽查中发现的问题已移交相关县区市场监督管理部门，按照相关法律法规，责令企业和经销商停止生产、销售不符合标准要求的产(商)品，认真做好不合格产(商)品后处理工作。

2023年，洛阳产品质量安全形势总体平稳。下一步，洛阳将强化全面排查、规范监督抽查，加大对生产销售不合格产品行为的处置和曝光力度，最大限度减少产品质量安全隐患，以高水平产品质量安全服务全市经济高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔 文/图)