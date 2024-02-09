居全省前列！洛阳学校食堂“明厨亮灶”覆盖率100%

洛报融媒记者从14日上午举行的洛阳市2024年“3·15国际消费者权益日”新闻发布会上了解到，洛阳学校食堂从业人员培训考核率100%、“明厨亮灶”覆盖率100%，居全省前列。

洛报融媒记者从14日上午举行的洛阳市2024年“3·15国际消费者权益日”新闻发布会上了解到，洛阳学校食堂从业人员培训考核率100%、“明厨亮灶”覆盖率100%，居全省前列。 洛报融媒记者从14日上午举行的洛阳市2024年“3·15国际消费者权益日”新闻发布会上了解到，洛阳学校食堂从业人员培训考核率100%、“明厨亮灶”覆盖率100%，居全省前列。 2023年，洛阳强化源头管控，对370家重点种养殖主体进行“治违禁、控药残”排查整治，推行食用农产品承诺达标合格证制度，开具合格证9.7万多张。严格市场准入，通河、宏进农批市场实现销售水果蔬菜“批批快检”，建成“食用农产品批发市场食品安全监管信息系统”，实现信息化追溯。 提升集中用餐单位保障方面，开展学校、养老机构、医院、机关食堂食品安全问题专项治理，对7所外迁高中派驻执法人员全程监管指导，确保校园食品安全。建设中小学校食堂智慧监管中心，实现数智化管理。 目前，全市84355家食品生产经营主体，按照规模、风险等级划分为ABCD四级，配备食品安全总监677名，实现学校食堂、大中型企业等五类主体食品安全总监、安全员配备率100%。 2023年，洛阳共抽检食品31595批次，合格率98.02%，检查各类经营单位11万家次，查办违法案件817起，备案网络餐饮服务第三方平台15家，入网餐饮服务提供者6982家，入网餐饮服务提供者持证率和公示率达100%，确保了全时全域食品安全。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔 文/图)