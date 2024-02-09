全民筑防线 反诈零距离！2024年反诈主题活动大幕将启

日前，2024年度第一次全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议在我市召开，强调要持续强化打防管控宣各项措施，确保全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得新成效、实现新突破。为将会议精神落到实处，推动完善全民反诈、全社会反诈工作格局，“全民筑防线 反诈零距离”2024年反诈主题活动迎势而生。

日前，2024年度第一次全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议在我市召开，强调要持续强化打防管控宣各项措施，确保全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得新成效、实现新突破。为将会议精神落到实处，推动完善全民反诈、全社会反诈工作格局，“全民筑防线 反诈零距离”2024年反诈主题活动迎势而生。 日前，2024年度第一次全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议在我市召开，强调要持续强化打防管控宣各项措施，确保全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得新成效、实现新突破。为将会议精神落到实处，推动完善全民反诈、全社会反诈工作格局，“全民筑防线 反诈零距离”2024年反诈主题活动应势而生。 3月15日上午10时，2024年3.15国际消费者权益保护日暨“全民筑防线，反诈零距离”主题活动启动仪式将在市西工区丹尼斯大卫天地举行，为市民奉上一场寓教于乐的“反诈盛宴”。 本次活动乘势3.15国际消费者权益保护日，与金融消费者权益保护相辅相成，力争筑牢维护消费者权益、净化市场环境、推动社会诚信建设的重要防线，切实提升消费者金融素养及风险防范意识，有效防范化解金融风险。 届时，活动现场将设37个展位，各金融机构、通信运营商齐聚，进行反诈主题宣讲。其中，国家金融监督管理总局洛阳监管分局宣讲内容主要涵盖金融消费者的基本权利、如何科学理性投资及提升依法维权能力等。 在场市民可以通过聆听宣讲，学习反诈技巧，还可以近距离欣赏反诈主题说唱、小品等精彩演出项目，同时扫码进入反诈知识答题小程序，通过参与答题互动，赢取反诈小熊等精美礼品。公安代表还将现场揭秘电诈骗局，进一步帮助市民提升自我识骗、防骗基本意识，避免遭受财产损失。 无法到现场的市民可以提前锁定洛阳网视频号，活动直播将提前半小时开启，您可以通过观看直播，一同感受全民反诈的浓厚氛围。 更多精彩，3月15日活动现场敬请期待。(洛报融媒·洛阳网 谢钰旸)