央媒观洛| 畅销海内外！作业精度达2.5厘米 科技支撑让拖拉机更“聪明”

春耕时节，各地田间呈现出一派忙碌的景象。而同样忙碌的还有农机生产企业。

春耕时节，各地田间呈现出一派忙碌的景象。而同样忙碌的还有农机生产企业。跟随记者来到中国一拖集团↓

农机生产企业开足马力产品运往全国各地

停车场不够用，新车放不下，这是记者进入一拖厂区的直观感受。目前，一拖大拖拉机三条生产线满负荷运转，几个大型停车场早已经“满员”。新下线的拖拉机在保证安全的情况下，分别安排在公共区域、道路两旁停放，等待陆续发货。记者随机坐上了一台物流转运车，跑了十多分钟，才算走完眼前这长长的农机方阵。

中国一拖大拖公司物流部司机郑晓乐：道路两边能停100多辆车，别的地方还有，主机停放场大概有三四千辆，现在都停不下了。

记者随后来到了停车场，物流部发运班的班长徐宏勇和团队正在对即将出厂的机器逐一安检，这段时间大伙儿都没有休息。

中国一拖大拖公司物流部发运班班长徐宏勇：现在是农机销售的旺季，一天我们要发车大概是150台到200台之间。

这么多拖拉机都要去哪儿？记者在厂区继续探访。在临时停放机器的道路两旁，几乎每台拖拉机的后视镜上，都挂着一张小卡片。

中国一拖大拖公司党群工作部宣传干事刘嘉伟：挂着标签，发往国内不同的经销商处。为了满足用户的需求，我们现在是全力生产。

科技支撑无人驾驶拖拉机助力农业生产

拖拉机是我国农机中占比最大、应用最广的机械设备。那么这些订单量不断增加的拖拉机有怎样的特点呢？

自主行走、掉头、转弯……从实测看，这台拖拉机的方向感和配速都不错，但它却没有驾驶舱，更没有驾驶员，指挥它行动的是一部手持操作面板。

中国一拖大拖公司产品部工程师彭书广：它是一台无人驾驶的拖拉机，整机搭载了我们北斗的导航系统。它靠天上的北斗卫星以及我们大数据的支撑，来实现无人化的作业和种地的场景。

靠数据种地的拖拉机靠谱吗？记者了解到，作为国机集团农机板块的核心生产基地，中国一拖在关键核心技术、“卡脖子”零部件国产化研发，农机装备补短板等方面不断取得新突破，无人驾驶拖拉机、数字智能农机等新型主打产品，已经实现多次迭代升级。

中国一拖大拖公司产品部工程师彭书广：它的先进性体现在精度，作业精度达到2.5厘米，这在国际上也是一个先进水平。就是整车直线行驶100米，它的误差不超过2.5厘米。

从一拖在多个粮食产区的实验数据可以看出来，无人驾驶拖拉机直线行驶100米，误差不高于2.5厘米，这样农田的作业行变得更直了、更为标准了，有效种植面积提高5%到10%，粮食亩产提升了。而且作业精度提高以后，化肥的利用率也相应提高了，投入少，产量却不低，绿色发展落地了。

中国一拖大拖公司产品部工程师彭书广：这是我们迈出的第一步，就是采用机器来代替人，实现无人驾驶，实现农业的现代化。

“数字化大脑”提升农机生产效率

在科技的助力之下，农机生产也呈现出了新动向，“数字化大脑”让农机生产车间里的新成员不断涌现。

记者注意到，在一拖的生产旺季，无人驾驶拖拉机、混合动力拖拉机、丘陵山地拖拉机等等新型智能机器成为研发、生产新增量，智能农机家族正在“扩编扩员”。而和火热生产同步同速的，还有眼前正在快速运转的数字化车间和“数字化大脑”。

总台央视记者蒋树林：数字化生产车间的智能管理系统，相当于是整个车间的“数字大脑”，可以对九条生产线的海量信息实行全采集，这样可以对整个系统实行远程操控。

中国一拖大拖公司数字车间工程师杨巍：以前我们这条生产线需要48个人，现在我们只需要两个人就可以进行生产。上面有好多传感器自动识别，控制高度、内径、垂直度都自动生成，我们加工的产品质量更稳定。

在北斗卫星、大数据和工业互联网等“新装备”的加持下，这个大拖拉机农机工厂，正在变身成为具备国际领先水平的现代数字化项目区，记者看到，传统的产业工人身边多了不少“数字工友”一起干活。

中国一拖大拖公司工艺部工程师潘岩岩：主要有涂装机器人、涂胶机器人，还有转运机器人。跟以前相比，效率提升了将近20%，现在我们一台车3分钟就可以下线了。

新型数字化物流助力国产拖拉机“出海”

记者在采访中了解到，中国一拖集团今年前两个月的国际业务实际销售同比增长41%，远销10多个国家。伴随着中国拖拉机的扬帆出海，新型数字物流创新也成了企业发力解决的问题。

出口量不断加大，催生了新型数字物流。

中国一拖物流公司装备制造分公司经理张磊：随时都能查到这个车现在在哪儿，货到哪儿了，智能化、数字化以后，解决了我们现在发运的难题。我们现在发运的最大产能，像前两年我们一天发三到四百台，现在我们一天发了八百台。

中国一拖物流公司总经理黄晓康：首先是一个创新点，通过我们服务方式的创新，去适应满足市场客户这种需求。

创新还体现在细节，这个“大个头”拖拉机是今年春耕季发往海外的主力产品，但通过铁路运输进入标准集装箱，难度不小。车体12米超长超限，轮胎又大又重，重量有三四百斤。借助技术创新和数字建模，一拖物流先进行分步拆解，承运达标后再进行二次包装，整个拆和装的全过程都有大数据精准支撑。

中国一拖物流公司装备制造分公司经理张磊：我们通过工艺技术创新，拖拉机单箱运费就省了两万元多人民币。

(总台央视记者 梁丽娟 蒋树林 李垣 谢岩鹏 河南台)