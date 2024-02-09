有调整！洛阳2024年中招体育测试标准确定

今日洛阳市教育局微信公众号发布消息称：为全面实施素质教育，进一步推进学校体育工作，促进学生全面发展，洛阳市教育局对2024年中招体育考试方案进行了优化调整。

今日洛阳市教育局微信公众号发布消息称：为全面实施素质教育，进一步推进学校体育工作，促进学生全面发展，洛阳市教育局对2024年中招体育考试方案进行了优化调整。 今日洛阳市教育局微信公众号发布消息称：为全面实施素质教育，进一步推进学校体育工作，促进学生全面发展，洛阳市教育局对2024年中招体育考试方案进行了优化调整。 变化 变化一：洛阳市中招体育考试总分值增加为100分。中招体育考试由过程性评价和终结性评价两部分构成，其中过程性评价30分(七年级每学年15分；八年级每学年15分)、终结性评价70分。 变化二：考试项目为必考+技能类选考+素质类选考。 必考项目 男生1000米、女生800米标准: 男生1000米满分标准为4分05秒； 女生800米满分标准为3分55秒。 技能类选考项目 足球运球男生满分标准为8.1秒，女生满分标准为9.4秒。 篮球运球男生满分标准为10.4秒；女生满分标准为12.8秒。 排球垫球男生满分标准为40次，女生满分标准为35次。 乒乓球左推右攻男生满分标准为27次，女生满分标准为25次。 考生可根据自己的特长在技能类项目库篮球、足球、排球、乒乓球项目中选考一项。 素质类选考项目 素质类抽考项目已抽取的两项取消，改为选考项目，考生可以在素质类项目库跳绳、掷实心球和立定跳远项目中选取两项进行考试。 立定跳远男生满分标准为240厘米，女生满分标准为190厘米。 跳绳男生满分标准150次，女生满分标准为143次。 掷实心球男生满分标准为9.6米，女生满分标准为7.2米。 必考项目每人测试1次，其余项目每人有2次测试机会，记录最好成绩。 下一页 尾页 [1] [2]