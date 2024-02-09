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第十二届中国创新创业大赛河南赛区暨第十五届河南省创新创业大赛获奖名单公布 洛阳25家企业上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.14 09:17

　　记者近日从市科技局获悉，第十二届中国创新创业大赛河南赛区暨第十五届河南省创新创业大赛获奖企业项目及优秀组织奖名单公布，我市25家企业榜上有名。

　　中国创新创业大赛是国内科技领域层次最高、规模最大、辐射最广、影响力最强的品牌赛事。本届河南赛区比赛由省科学技术厅主办，共遴选出199个获奖项目，其中初创组39个、成长组160个。

　　我市共有25家企业晋级该赛事，其中初创组5家、成长组20家，均获得奖项。获奖项目涵盖高端装备制造、新材料、人工智能、生物医药、新一代信息技术等热门新兴产业领域。获奖企业将在我省相关科技、人才计划中获得优先支持。此外，洛阳市科学技术局、洛阳自创综合服务中心获河南赛区优秀组织奖。

　　市科技局相关负责人介绍，下一步，我市将优化创新创业环境，努力构建一流创新生态，有针对性地出台并实施创业辅导、技能培训、金融扶持等一揽子政策举措，激发全市创新创业活力，为高质量发展提供有力的科技支撑。

　　获奖项目一览

　　初创组优秀奖

　　洛阳宏联新材料科技有限公司的“10万吨/年新能源锂电池负极材料一体化”项目

　　洛阳佳新智能科技有限公司的“高能束智能加工装备及核心控制系统产业化”项目

　　洛阳中清智能装备有限公司的“金属箔清洗线”项目

　　洛阳行鲲环保科技有限公司的“净水清源——生态浮岛水质修复领军者”项目

　　洛阳智川新材料科技有限公司的“国际首创——等通道转角分流宽展挤压高铁覆盖件”项目

　　成长组二等奖

　　洛阳华翼纳米医药科技有限公司的“胚胎基因修饰试剂”项目

　　洛阳融惠化工科技有限公司的“C类颗粒气相流化床包覆技术”项目

　　洛阳正硕电子科技有限公司的“煤矿许用数码电子雷管模组及起爆系统”项目

　　成长组优秀奖

　　河南建保盒子科技发展有限公司的“古建、遗址文物监测安全保护预警系统平台”项目

　　洛阳视距智能科技有限公司的“高压-特高压架空输电线路驻塔式智俊巡检机器人”项目

　　洛阳星派数值仿真研究院有限公司的“国产自主管道分析软件SiPESC、PIPE”项目

　　洛阳清脑联控智能科技有限公司的“智服先锋-可穿戴机器人的中国力量”项目

　　洛阳巴库生物科技有限公司的“巴库干细胞资源库再生医学创新产品产业化”项目

　　洛阳市润智数控设备有限公司的“全自动双面研磨机”项目

　　洛阳三合新材料科技有限公司的“低维纳米绝热板项目”项目

　　洛阳信成精密机械有限公司的“智能化数控车床刀座生产系统的研发”项目

　　洛阳欧科拜克生物技术股份有限公司的“新型单细胞蛋白的开发与应用”项目

　　河南凯旺新材料研究院有限公司的“飞行员头盔显示及弹射座椅互连连接器及组件”项目

　　洛阳龙门医药股份有限公司的“磷酸氢钙”项目

　　洛阳嘉德节能科技有限公司的“高温纳米功能薄膜材料”项目

　　洛阳维达石化工程有限公司的“冷再生催化剂循环技术(CRC)”项目

　　河南诺霖新材料科技有限公司的“谷雨——混凝土减水剂赋能者”项目

　　洛阳鼎瑞节能科技有限公司的“高效节能型蒸发式换热产品”项目

　　洛阳超容电子科技有限公司的“全地形无人驾驶和线控系统平台”项目

　　洛阳阿尔法新材料有限公司的“高端耐火材料原料-电熔三氧化二铬”项目

　　(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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