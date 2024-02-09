洛阳轴研所去年利润总额创历史新高

近日，记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，该企业去年发展提速，全年利润总额同比增长11.36%，创历史新高。

近日，记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，该企业去年发展提速，全年利润总额同比增长11.36%，创历史新高。

聚焦产业高质量发展。轴研所充分发挥技术优势，连续为神舟系列载人飞船、天和核心舱等“大国重器”配套多款高性能产品；其主导制定的国际标准《关节轴承液压缸用杆端关节轴承》正式发布，实现我国滚动轴承国际标准化工作的又一重大突破。

聚焦创新载体建设。该企业成功获批建设高性能特种轴承技术创新中心、国家产业技术基础公共服务平台等，通过国家技术创新示范企业认定，并在去年获得科技奖、标准奖及专利奖共计13项，共申请专利48件，获得授权专利45件、软件著作权5件。

聚焦市场开拓。轴研所积极打造产品销售工程师、研发应用工程师两个销售团队，成功建立北京、西安、南京三个区域营销中心，区域化营销成效显著。

聚焦深化改革。轴研所去年完成各管理层级任期化契约制改革，开展全员岗位竞聘工作，依托上线的经营管理一体化平台，稳步推进流程规范、操作高效数字化转型。该企业还在去年积极实施重点新产品专项攻关，实现重点新产品销售收入同比增长36%。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐佳蕙)