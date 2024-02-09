以人大监督高质量守护司法公平正义

近日，市人大常委会听取并审议市法检“两院”2023年涉企案件评议整改落实情况，以实际成效为2023年度人大监督司法案件评议工作交上满意答卷。这是市人大常委会深入落实市委决策部署，通过开展司法案件评议探索出的创新监督、提升质效的新路子。

近日，市人大常委会听取并审议市法检“两院”2023年涉企案件评议整改落实情况，以实际成效为2023年度人大监督司法案件评议工作交上满意答卷。这是市人大常委会深入落实市委决策部署，通过开展司法案件评议探索出的创新监督、提升质效的新路子。

2023年，市人大常委会围绕优化法治化营商环境，启动了涉企案件评议专项监督工作。评议领导小组从市法检“两院”全年涉企案件中随机抽取50起，经个人阅卷、小组合议、小组互评、集体初评、组长点评、集中总评等环节，从事实认定、法律适用、程序运用、释法说理、社会效果等方面全面考察被评议案件办理质量，共梳理反馈问题11类，提出意见建议13条。

在收到案件评议报告后，市中级人民法院专门成立了评议整改工作领导小组，针对评议指出的问题案件，进行深入研讨，对确有问题的案件和承办人进行追责问责，6起已办结案件通过再审程序予以纠正，2起审理期限过长案件通过领导包案完成化解结案；市人民检察院第一时间召开专题会议，组织专人督查督办并定期对整改情况进行督促检查。

个案评议带动整体提升

在市人大强有力监督推动下——

2023年，全市法院一审服判息诉率提升至90.1%，案均审理时间同比缩短14.94天；全市检察机关排查并清理完毕涉企“挂案”12件，标识涉企案件153件，全年办结民事案件平均流转时间比上半年缩短了59.7天……

“司法案件承载着公平正义，开展司法案件评议是强化司法监督工作的具体行动，也是满足人民群众对公平正义更高需求的生动实践。案件评议让司法监督真正抓住了重心、触到了本质。”市人大常委会有关负责同志表示，通过开展涉企案件评议专项监督，司法机关自觉接受监督意识和自我改革意识明显增强，内部监督机制逐渐完善，整体工作取得新进展，真正实现了寓支持于监督之中。下一步，市人大常委会将持续加大司法监督力度，健全案件评议相关制度，完善案件评议程序办法，常态化开展司法案件评议工作，促进司法机关审办质效不断提升，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 郭冬丽）