洛阳开展“十大行动” 筑牢安全底板

近日，市安委会印发《洛阳市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》(简称《行动方案》)。

近日，市安委会印发《洛阳市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》(简称《行动方案》)。《行动方案》明确，我市将深入开展安全生产治本攻坚“十大行动”，持续深化“四项专项整治”，进一步夯实安全生产工作基础，推进高质量发展和高水平安全良性互动。

指导思想

《行动方案》提出，我市将坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，坚持标本兼治、重在治本，将防范遏制生产安全事故的关口前移到管控风险、整治隐患上来，着力消减重点行业、重点领域容易导致群死群伤的重大风险，着力消除由于重大风险管控措施缺失或执行不到位而形成的重大事故隐患，着力整治群众身边易发多发的突出风险隐患。通过安全生产治本攻坚三年行动，实现安全发展理念向事前预防转型、安全监管体制机制向事前预防转型、风险防控手段向事前预防转型、隐患排查治理模式向事前预防转型。

主要任务

根据《行动方案》，我市将开展安全生产“三管三必须”厘职明责、深化重点行业领域、生产经营单位主要负责人安全教育培训、重大事故隐患典型经验总结提升、重大事故隐患动态清零、安全科技支撑和工程治理、生产经营单位从业人员安全素质能力提升、生产经营单位安全管理体系建设、安全生产精准执法和帮扶、全民安全素质提升等“十大行动”，持续深化违规电气焊作业和违规施工、有限空间作业、预防高处坠落、企业外包施工等“四项专项整治”，进一步突出重点、精准发力、靶向施策，抓深化、抓拓展、抓提升，巩固整治成效，强化成果转化。

主要目标

我市将力争通过3年努力，各级党委政府统筹发展和安全的理念进一步强化，坚守安全红线的意识更加强烈，消减重大安全风险、消除重大事故隐患的积极性、主动性显著增强。

行业部门“三管三必须”履职有效到位，各相关部门各司其职、齐抓共管格局逐步形成，全链条管控和排查整治重大事故隐患的责任体系更加健全，安全监管能力显著提升。

企业落实主体责任的积极性、主动性显著增强，针对重大事故风险隐患的一批“人防、技防、工程防、管理防”措施落地见效，全面提高本质安全水平，有效提升全民安全素养。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷)