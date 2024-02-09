人大代表工作站要真正为人民群众办实事办好事

昨日，市人大常委会主任李保国采取“四不两直”方式，到新安县、孟津区等地调研人大代表线上线下工作站建设运行情况。 昨日，市人大常委会主任李保国采取“四不两直”方式，到新安县、孟津区等地调研人大代表线上线下工作站建设运行情况。 李保国一行先后前往新安县磁涧镇、五头镇，孟津区常袋镇、横水镇等地，现场检查代表接待群众窗口日常工作运行、人大代表接待群众来访意见建议办理反馈情况，听取人大代表工作站场所建设和日常运行工作汇报，并电话连线了解群众反映问题解决落实情况和群众满意度。 李保国指出，人大代表工作站是联系服务群众的桥梁和纽带，是倾听民声、传递民意、集中民智的重要渠道。要充分发挥人大代表工作站作用，把工作重点放在常态长效上，创新探索有效机制，绝不能当摆设做样子，坚决避免形式主义、官僚主义，不断提升站点履职能力，真正亲民为民利民。要按照管用、实用、便民原则，依托便民服务中心、乡里中心、邻里中心等群众聚集场所设置人大代表线上线下工作站，方便群众第一时间反映问题，确保工作日有人值班值守，工作有效运转，推动数据多跑路、群众少跑腿、问题有效解决。各级人大代表要强化“人民选我当代表，我当代表为人民”责任意识，常态化深入基层一线，及时倾听传递群众呼声，解决群众急难愁盼问题，及时向群众反馈解决进度，确保件件都有回应，事事解决到底、反馈到位。市人大常委会要强化对全市人大代表工作站的指导，进一步完善建设运行管理制度，建立问题收集交办督办机制，严格压实责任，跟踪督导进度，定期抽查问题解决情况和群众满意度，形成问题交办督办解决闭环，让工作站成为各级人大和人大代表联系群众“连心桥”、履职尽责“桥头堡”。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)