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偃师区以乡村治理为突破口 开创乡村振兴新局面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.14 08:38

　　一年之计在于春。

　　在这盎然春意里，循着蜿蜒的伊洛河向偃师出发。熙熙攘攘的城、阡陌纵横的乡、最早中国的文明起源，描绘着城乡融和共生的振兴画卷。

　　看！夹河滩区，广袤的麦苗正拔节生长，无人机飞防、智能化喷灌，“新农人”挑起“金扁担”；邙岭之上，成片的黄杨正起苗装车，造型黄杨、盆景黄杨，好品质卖上好价钱。

　　听！乡里中心的爽朗笑声，民宿小院的尽情聊天，“村BA”赛场的喧天锣鼓，还有那大大小小针织鞋帽厂里传出的织机的清脆声响……热闹，是这方乡村最动听的乐章。

　　春江水暖，奋楫者先。从富民产业发展到人居环境蝶变，力量源于党组织领导的基层治理新实践。

　　回溯改革开放历程，偃师乡村干部群众敢为人先，创造了经济发展的奇迹。当下，乡村振兴战略引领，流淌着创业精神基因的偃师人打起精神、重整旗鼓，以新理念、新奋斗在希望的田野上蓄积向上生长的力量。

　　转方式 提质发展富民产业

麦田无人机飞防

　　农民人均可支配收入26450元，领跑全市！刚刚过去的2023年，偃师在农民增收上交出了一份亮眼的“成绩单”。

　　小账本，牵动着一家一户的幸福期许，也蕴含着乡村振兴的基本逻辑——乡村振兴的成色好不好，说到底要看老乡的钱袋子有没有鼓起来。

　　偃师农民增收何以“领跑”？寻访乡间，答案书写在一个个蓬勃发展的特色产业里。

　　伊洛并流，在夹河滩区冲积出平坦肥沃的良田。首阳山街道石桥村，4600亩小麦满目葱茏。“种麦，过去糊口，现在能种出高效益。”村党支部书记郭长青行事干练。这两年，石桥村以集体经济为纽带，全域流转土地，打造高标准农田，吸引农企和大户发展优质小麦制种基地，在调优结构中拉高了经济收益。

　　无独有偶。在邙岭镇， 6万亩黄杨基地占据全国七成市场，从“卖苗子”转向“卖造型”“卖盆景”，小黄杨闯出了新路子；在缑氏镇，一串小葡萄结出了长长的产业链，鲜食、采摘、文旅、酿酒，“甜蜜的产业”越做越大……截至目前，偃师土地流转达30万亩，适度规模经营率75%，各类经营主体数量在全市名列前茅。

　　当特色农业走上产业化之路，大量从土地上解放出来的农村劳动力，融入了劳动密集型产业的“蓄水池”。

　　作为民营经济排头兵，偃师针织、制鞋、电缆等享誉全国。以技能培训为支撑，17.5万人实现了在家门口就业。

　　土地活了，产业旺了，就业稳了，腰包鼓了，乡村大地活力奔涌！

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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