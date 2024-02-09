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寻找革命前辈韩汝霖、王霞后人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.14 08:19

王霞(左)与当地乡亲合影(图片由采访对象提供)

　　昨日，记者收到新安县张怀甫老人的求助。他说，新安县党史部门正在搜集整理新安革命史料，想寻找韩汝霖、王霞两位革命前辈的后人，望知情者提供相关线索。

　　张怀甫介绍，韩汝霖，山西潞城人，1938年参加革命，其夫人为王霞。在抗日战争和解放战争时期，韩汝霖、王霞夫妇在新安县从事革命工作，并担任有关领导职务。

　　据河南人民出版社出版的《新安革命史》记载，1945年2月，新安县抗日民主政府成立，韩汝霖担任新安县抗日民主政府二区财粮助理。1947年8月，陈赓、谢富治大军渡过黄河，新安县城迅速解放，县、区党政机构相继成立。为了保证解放战争的顺利推进，太岳五地委决定，把抗日战争时期的渑北区仍划归新安建制，成为新安县第六区。新安六区建立前夕，新安县委书记赵天锡找韩汝霖谈话，要他担任六区区长，去开辟六区工作。1949年9月，奉上级指示，新安六区划归渑池县管辖，韩汝霖留在新安县工作。

　　张怀甫说，据了解，中华人民共和国成立后，韩汝霖曾在洛阳专署、洛阳专署医院(现河科大二附院)、河南省人民医院担任领导职务。

　　2007年6月，王霞带着儿子和孙子到新安县回访，并与当地乡亲们合影留念，此后，她又给乡亲们寄去了合影照片。

　　您如果了解韩汝霖、王霞后人的情况，请拨打洛报融媒新闻热线66778866，或者拨打手机号15937907588，与我们联系。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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