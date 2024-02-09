婚礼现场 立功喜报颁给一对洛阳新人

11日，宜阳籍现役军人张乾隆在婚礼现场，收到特殊“贺礼”：他在部队荣立三等功的喜报和送给他家人的1000元慰问金。

婚礼现场

11日，宜阳籍现役军人张乾隆在婚礼现场，收到特殊“贺礼”：他在部队荣立三等功的喜报和送给他家人的1000元慰问金。

当天，张乾隆与爱人焦菁菁结束7年爱情长跑，举办婚礼。这份特殊“贺礼”不仅带来了别样的浪漫，还把婚礼现场气氛推向了高潮。

一纸喜报重千钧，一头连着军人荣誉，一头连着军属荣光。在现场亲友的见证下，宜阳县退役军人事务局、宜阳县人武部有关负责人为新人佩戴绶带、颁发喜报，张乾隆一家深受感动。

焦菁菁是伊川县某小学教师，她和张乾隆是在亲戚介绍下相识的。张乾隆由于长年在部队工作，只有休假时才能和焦菁菁团聚。两人聚少离多，平时只能通过电话联系。即使如此，两人情比金坚，恋爱7年，心越来越近。前不久，张乾隆从外地赶回，兑现结婚的承诺。

张乾隆说，举办婚礼当天收到喜报，喜上加喜。作为一名军人，他感到无比自豪。在今后的日子里，他将永葆军人本色，保家卫国，不忘党恩，回报乡亲。

焦菁菁也在现场动情地向张乾隆许下誓言：“你在外保家卫国，我守好咱的小家，我永远是你坚强的后盾。”

洁白的婚纱、绿色的军装、红色的喜报，构成现场最亮丽的风景，宾客纷纷拿起手机记录下美好时刻。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营/文 通讯员 张珂 张小宝/图)