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洛阳姑娘倪秀秀热衷复原古代婚服 亮相央视频节目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.14 08:19
倪秀秀介绍中式传统婚服配饰

　　穿戴凤冠霞帔，行三书六礼。随着洛阳汉服的火爆出圈，传统中式婚礼也受到越来越多年轻人的喜欢。12日，央视频《霓裳时光秀》节目播出，将唐、宋、明三个朝代的婚俗场景沉浸式呈现在观众面前，其中负责婚服和现场流程的正是洛阳喜娘倪秀秀。

　　13日，记者来到位于瀍河区的一家婚服馆，听倪秀秀讲述她的喜娘从业故事。

　　在《霓裳时光秀》节目中，新婿新妇共结镜纽，寓意永结同心；新人各执彩缎，绾一同心，谓之“牵巾”；成婚之夕，夫妻共髻束发，以示“合二为一”。

　　倪秀秀介绍，中式婚礼正是通过这些极致典雅又细腻入微的细节展现传统婚俗的深厚文化底蕴。举行一场完美的中式婚礼，喜娘作为执礼人，是不可或缺的角色。

　　“熟悉婚礼流程只是最基础的，坐立行走，每一个动作都不能马虎大意，还要能随机应变。这就需要喜娘注重日常的积累和学习，熟知传统礼仪和相关民俗。”倪秀秀说，她对自己的定位不仅是开启新人幸福人生的执礼者，更是婚俗文化的传承推广者。

　　这次登上央视频的舞台，通过更大的平台让更多人了解古代传统婚俗，倪秀秀说，自己今后的动力更足了。

　　倪秀秀踏足婚庆行业，是在2014年。她说：“一开始西式婚礼居多，后来也有新娘会选择穿改良版汉服，但是整个仪式完全按照中式婚礼进行的几乎没有。”

　　转机出现在2019年。当时，一对新人找到她，明确表示想举办一场纯中式婚礼。为了接下这个单子，她专程到北京学习中式婚礼相关习俗，仅学费就花去了1万多元。有人说：“别的单子又不是没有，费这劲儿干啥。”倪秀秀却敏锐察觉到，这很有可能是一片新蓝海。

　　经过半年筹备，中式婚礼如期举行。“太震撼了。”“这才是独属于中国人的浪漫。”“血脉觉醒的感觉。”“老祖宗留下来的东西就是有味道。”听到这些好评，倪秀秀下定决心，开始向中式婚礼转型。

　　万事开头难。一开始中式婚礼的接单量并不大，往往一年也没有几场。然而，随着洛阳汉服的出圈，传统婚服也受到年轻人追捧。“2023年，我们就做了200多场中式婚礼，接单量已经与西式婚礼持平。”倪秀秀说，这也让她更加明晰了未来方向——专心致志推广中式传统婚礼。

　　除了传统礼仪，在服饰妆发方面，倪秀秀也精益求精。去年一年，她多次前往苏州找老师傅定制传统婚服、头冠等。同时，她还筹备成立传统婚服馆。

　　从接触婚庆行业到建立自己的中式婚礼团队，倪秀秀用了10年时间。“现在，除了洛阳本地订单，还有北京、天津、黑龙江等外地订单。在消费个性化与多样化的当下，汉服出圈、中式婚礼大火，恰恰是国潮风靡背后彰显的文化自信。”谈到未来，倪秀秀信心满满。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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