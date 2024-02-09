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社区食堂“老少通吃” 生活圈内“全能发展”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.14 08:13

居民在利民食堂聚餐

　　最近，社区食堂在多地悄然走红。记者了解到，洛阳多个社区食堂不仅为老年人提供便利，还受到年轻人青睐。社区食堂为何越来越受欢迎？未来如何“进化”？日前，记者对此进行了走访。

　　“老少通吃”，社区食堂真方便

　　“牛奶、鸡蛋、豆包，花费3元，早餐既实惠又有营养。”11日，在西工区西工街道市府院社区的社区食堂里，居民李梅一边与朋友闲聊，一边享用营养餐。

　　市府院社区工作人员尹玉花介绍，目前社区食堂提供三餐，中午每份套餐10.8元，包含“一荤两素一汤”，还有饺子、米线、馄饨等可供选择；晚餐包含馍菜汤，每份4.5元。自社区食堂营业以来，每天有上百名60岁以上的老年人前来就餐。“由于社区老年人较多，食堂还提供送餐服务，一日三餐准时送，每月580元。”尹玉花说。

　　作为城市打工人，住在瀍河区北窑街道利民街社区的李悦对社区食堂情有独钟。

　　“社区食堂的饭菜经济实惠，还有烧烤、大盘鸡等年轻人喜欢的菜品。”李悦告诉记者，她去年来到洛阳工作，在快节奏的生活中，做饭成为一种负担。自从有了社区食堂，她每天都到这里吃饭。

　　去年，《洛阳市一刻钟便民生活圈建设试点实施方案》出台，提出“探索发展社区食堂，建立老年人助餐服务网络”。近年，我市各社区加速推进社区食堂建设，同时探索更多服务功能。有数据显示，我市各类社区食堂已超过50个。

　　“全能发展”，社区食堂越来越生活化

　　记者走访发现，洛阳市一刻钟便民生活圈内的社区食堂越发“全能”。

　　在市府院社区的社区食堂里，参加合唱训练的居民张易民告诉记者，吃饭之余，有些人聚在食堂里拉家常，有些人在食堂里下棋、喝茶。

　　社区食堂越来越生活化。洛龙区开元街道天元社区邻里食堂会不定期策划主题邻里节，邀请辖区单位、商户、社团参与公益市集、文艺汇演、兴趣烘焙等活动。“希望通过这些活动丰富社区群众生活，拉近邻里距离。”天元社区党委书记王蕊说。

　　“社区食堂为居民提供了社交场所，大家在这里交流、互动，增强了对社区的认同感。”河南科技大学人文学院社会工作系的李倍倍说。

　　“市场化+公益性”，实现可持续发展

　　洛阳目前营业的社区食堂大部分采用“政府牵头，市场化运营，引入第三方运营”的模式。社区食堂的第三方运营者往往能享受租金减免等优惠政策。

　　为了更大幅度地让利于民，瀍河区东关街道通巷社区邻里食堂通过“空间换资源”合作方式，引入品牌商家运营邻里食堂。该食堂采取“公益+低偿”服务模式，将盈利部分按照一定比例提取出来，反哺社区，开展公益服务。

　　我市一些社区食堂采用“社区食堂+餐馆”的运营模式，并推出点餐服务。位于瀍河区北窑街道利民街社区的利民食堂的店长帅杰告诉记者，食堂中午主推适合老年人的小碗菜及点餐服务，晚上推出烧烤及家常菜，几乎每晚“客满”。

　　“社区食堂经营之路并非一帆风顺。”北窑街道党工委副书记刘闪闪感慨地说，利民食堂由之前社区养老服务中心的食堂演变而来，之前一味依赖财政补贴，很难调动商家积极性，加上只服务老年群体，运营主体很难盈利。

　　从去年开始，利民食堂引入第三方运营者，面向全龄消费者开放。“如今，利民食堂采取‘市场化+公益性’运营模式，不仅实现了盈利，还能够让利于民。”刘闪闪表示。

　　市商务局相关负责人表示，如今，我市正在全面推进一刻钟便民生活圈建设，下一步将推动“老字号”餐饮店进社区，使社区食堂通过市场化运营，形成自我“造血”机制，实现可持续发展。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张维翠 刘艳鸿 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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