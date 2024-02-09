“非智能”重获青睐 别让智能家电“为难”老年人

在电器越来越智能化的今天，新产品层出不穷，但对许多老年人来说，科技含量十足的智能家电用起来并不“顺手”，相反，一些功能单一的非智能家电颇受欢迎。

老年人在选购家电

在电器越来越智能化的今天，新产品层出不穷，但对许多老年人来说，科技含量十足的智能家电用起来并不“顺手”，相反，一些功能单一的非智能家电颇受欢迎。

连日来，记者走访家电卖场发现，“身兼多职”的智能家电琳琅满目，而功能单一的非智能家电踪迹难寻，老年人如何买到称心的电器似乎成为一道难题。

老人想买非智能家电，难度不小

“闺女，我想买个电饭锅，除了煮饭其他啥功能都不要，功能多了我不会用。”近日，在涧西区南昌路一个家电卖场，74岁的王玉文在厨电专区转了好几圈，也没找到心仪的电饭锅，无奈之下只好开口向导购员求助。

王玉文告诉记者，春节前，她家用了多年的电饭锅“下岗”，儿子给她买了一个知名品牌的新款智能电饭锅，有蒸、煮、炖等十余个功能，“功能太多，用不明白，经常炒好菜后发现米还没蒸”。

王玉文说，她知道这个电饭锅很贵，功能也多，是儿子的一片孝心，但她还是想换一个简单易操作的。

该家电卖场的导购员胡女士在了解老人的需求后，推荐了两款濒临“淘汰”的电饭锅，这两款电饭锅均只有煮饭一个功能，售价200余元。胡女士称，这两款电饭锅是卖场的存货样品，因为没有市场，且随时面临下架，所以放在货架最底层。

随后，记者走访另外两个家电卖场发现，功能单一的非智能家电踪迹难寻。多名导购员表示，各家电厂商每年都在推陈出新，非智能家电在线下实体店基本没有市场。

老年人想要跨越“数字鸿沟”，困难重重

在洛龙区政和路一个手机卖场，记者遇到了前来维修老年机的张森老人。

“我不是不想学新东西，只是我岁数大了，眼睛花，记性差，很多时候真是用不来。”82岁的张森说，他家里放着儿女买的智能手机，但用过一段时间后，还是觉得原先的老年机最好用，就拿来修一修接着用，“适合自己的才是最好的”。

在该手机卖场，记者随机采访了7名老年消费者，7人中有5人表示曾学习过智能手机及其他智能家电的使用方法，但后来因种种理由放弃。在放弃的理由中，“上手难度大”“记忆力差”“子女没时间、没耐心教”排前三。

为帮助更多老年人跨越“数字鸿沟”，我市不少社区曾开设智能设备课堂。一社区负责人告诉记者，此类课程的成效并不理想，很多老年人在课堂上学会了使用智能手机，可没过几天就忘了，“归根到底，还是老一辈人接受新事物慢、记忆力差，而且他们不敢尝试，害怕损坏设备”。

非智能家电线上热销，操作简单

记者在淘宝、京东等电商平台输入“非智能家电”后看到，以“老年人家用、傻瓜式操作”为卖点的家电销量不低，家电类型包含电视机、洗衣机、微波炉等。

在数万条产品评价中，不少买家留言“操作简单，爸妈用起来很方便”“给父母买东西，还是得考虑到他们的使用习惯才能买到心坎里，这款产品功能不多，但好用”等。

在销量最高的一款“老年人家用”电视机的产品介绍页面，记者了解到，这款电视机为方便老年人使用，特别设置了“老年模式”和语音指令功能。客服人员介绍，打开这款电视机的“老年模式”后，无网络、无广告，老年人可以直接打开机顶盒收看电视节目，如果老年人不会操作电视机，还可以对着遥控器用语音输入指令。

此前，中国家电网发布的一份适老化电视机调研报告显示，不少老年人使用智能电视机时遭遇困难。“开机后不能直达想看的电视节目”“设备多(机顶盒、电视机)不知道互相怎么切换”“操作复杂，不知道怎么找想看的内容”是老年人遇到的主要困难。由此看来，主打“非智能”的“老年人家用”电视机在网上走俏，确实不无道理。

市场应持续丰富适老产品，潜力无限

国家统计局的数据显示，截至2023年年底，我国60岁及以上人口2.96亿人，其中65岁及以上人口2.16亿人，我国已步入中度老龄化社会。

随着信息技术的快速发展，智能化应用随处可见，手机支付、手机出行等融入日常生活，当年轻人享受着“数字化”带来的便捷时，许多老年人却难以跨越面前的“数字鸿沟”。

工信部曾印发《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》，聚焦弥合老年人“数字鸿沟”举措，明确到2025年年底，推出100款以上具备适老化特征的智能产品，覆盖手机、电视机等类别。

数字化时代下，社会该如何让更多老年人“不掉队”，让“银发族”智享生活？洛阳社会学者安锋表示，如今，许多老年人在使用智能设备时，面临着不会用、不敢用、不想用、不能用等情况，难以畅享出行、就医、社交、服务等方面的“数字红利”。事实上，“银发经济”市场的巨大潜力，应被更多品牌厂商看到，接下来，市场应持续丰富适老产品和服务供给，满足多层次多样化养老服务需求。

安锋强调，操作过程复杂并不等同于智能，适老也不能和低端过时画等号。在一些较早进行适老化变革的国家和地区，其在推出智能家电时更能设身处地为老年人着想，依据老年人思维变慢、视力变差等生理特征，在不减少家电功能效率的基础上，减少按键操作数量，或以更为鲜亮的颜色、更为易懂的图形辅助标记，帮助老年人在简单操作的同时，享受科技成果。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图)