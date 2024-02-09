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栾川县仓房村联合景区着力提升乡村旅游服务水平
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.14 08:12

　　“今年春节，我和老伴儿在家门口工作了10天，就领到5000元工资。”近日，栾川县重渡沟管委会仓房村60岁村民贺进朝笑着说。

　　前不久，他参加了栾川竹海野生动物园举办的“千锅炸油货”新春美食节活动，为来往游客制作美食，在家门口实现增收。

　　几年前，贺进朝还在为生计四处奔波，现在，他不仅能从景区美食节中获取收益，还能通过经营民宿获得每年10多万元的收入。“多亏了村企联建，不少村民都实现了增收。”贺进朝说。

　　贺进朝所说的村企联建，是在重渡沟管委会主导下，由辖区各村部分党支部成员和景区有关负责人组成联合党支部，促进资源共享，着力提升栾川竹海野生动物园、重渡沟等景区服务水平，让景区更好“留客”，推动景区、集体、群众增收的合作机制。

　　仓房村的发展正是村企联建的生动实践。仓房村地处重渡沟示范区东北部深山区，2015年，该村引进竹海野生动物园项目，将野生动物观赏与竹林度假深度融合，备受游客青睐。

　　面对节假日倍增的游客，如何提升旅游接待能力，是近年来仓房村和竹海野生动物园发展面临的新问题。

　　村企联建就是仓房村的“破题”之策。“推进村企联建，对仓房村是一次新的机遇，既能提升景区服务水平，又能让村民在家门口实现增收，还能进一步壮大集体经济。”仓房村党支部书记、村委会主任王青献表示。

　　近年来，仓房村以服务景区配套发展为主要思路，采取“集体经济＋景区承租”方式，实现集体、群众双增收。2023年，仓房村通过将民宿、冷库及观虎车等村集体项目外包，实现集体经济增收25.5万元。面对村民创业资金不足的问题，栾川竹海野生动物园拿出400万元资金，通过村企联建办公室，帮助村民发展民宿、农家宾馆。目前，仓房村已建设10家精品民宿、28家农家宾馆，不少村民吃上了“旅游饭”。

　　为拉长旅游服务链条，栾川竹海野生动物园每年会在旅游高峰期举办美食节活动，村企联建办公室会发动村民参与景区服务。今年春节，栾川竹海野生动物园接待游客9万余人，为参与服务的114名村民发放工资共计25万余元。

　　“下一步，我们将以村企联建的发展思路积极推进乡村运营，将栾川竹海野生动物园打造成集科普教育、旅游观光、亲子度假等于一体的大型旅游景区，带动更多群众增收。”王青献表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 李莎莎 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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