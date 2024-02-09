涧西区电厂新村社区入选省巾帼志愿服务优秀社区

昨日，记者从市妇联获悉，日前，河南省妇联发布10个2023年度河南省巾帼志愿服务优秀社区，我市涧西区天津路街道电厂新村社区榜上有名。
昨日，记者从市妇联获悉，日前，河南省妇联发布10个2023年度河南省巾帼志愿服务优秀社区，我市涧西区天津路街道电厂新村社区榜上有名。
昨日，记者从市妇联获悉，日前，河南省妇联发布10个2023年度河南省巾帼志愿服务优秀社区，我市涧西区天津路街道电厂新村社区榜上有名。
电厂新村社区位于周山大道与中鑫巷交叉口附近。该社区孵化培育“巾帼志愿队”等巾帼志愿者队伍11个，截至目前，招募志愿者956人，其中女性占比88%。
这些巾帼志愿者经常参与社区创建、矛盾调解、爱心助农、妇女维权、文体演出等活动。巾帼志愿者们成功解决了鑫森乐业园暖气改造等矛盾纠纷27起，开展文明养犬便便箱等“微创投”项目7个，参与孤寡老人照料、便民服务等志愿活动84场，开展剪纸绘画、家居收纳等“生活小课堂”52场次……成为社区提升基层治理和居民服务水平的重要力量。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 尚海利)
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