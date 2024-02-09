瀍河区：打造集群民宿产业 助推文旅融合发展

昨日，在瀍河区河洛古城民宿玉壶轩客栈内，游客在体验汉服。去年以来，瀍河区推动民宿集群发展，在河洛古城形成了24家民宿集群，打造沉浸式“民宿+剧本体验”新业态，助推文旅融合发展。
昨日，在瀍河区河洛古城民宿玉壶轩客栈内，游客在体验汉服。去年以来，瀍河区推动民宿集群发展，在河洛古城形成了24家民宿集群，打造沉浸式“民宿+剧本体验”新业态，助推文旅融合发展。
昨日，在瀍河区河洛古城民宿玉壶轩客栈内，游客在体验汉服。去年以来，瀍河区推动民宿集群发展，在河洛古城形成了24家民宿集群，打造沉浸式“民宿+剧本体验”新业态，助推文旅融合发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 许红丽 摄影报道）
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