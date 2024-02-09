李学义：为农机事业发展“发光发热”

60多年前，李学义离开家乡来到洛阳，投身中国第一拖拉机制造厂(现为中国一拖集团有限公司，简称一拖)建设，先后做过工具管理员、天车工人、设备预修计划员……他在多个岗位上“发光发热”，为农机事业发展贡献力量。

李学义在工作中 （记者翻拍）

●人物：李学义

●年龄：84岁

●身份：一拖退休职工

60多年前，李学义离开家乡来到洛阳，投身中国第一拖拉机制造厂(现为中国一拖集团有限公司，简称一拖)建设，先后做过工具管理员、天车工人、设备预修计划员……他在多个岗位上“发光发热”，为农机事业发展贡献力量。近日，84岁的李学义回忆了自己在一拖的工作往事。

离家来洛 踊跃投身一拖建设

李学义的老家在新乡市原阳县一个小乡村。他回忆，一拖建厂前曾到他的老家招工，当时正在上初中的他报了名。“我通过了县劳动部门的文化考试、政治审查、面试、体检等程序，最终顺利被录取。”李学义说，当时他们班有40人报名，录取了21人。

1956年6月1日，李学义离开家乡，6月6日才抵达洛阳。“当时村里不通汽车，一拖的招工人员带着我们步行两天到了新乡市区，从新乡坐火车到郑州，再转车来到洛阳。”李学义说。

“我们刚到一拖的时候，基础设施建设还没有全部完成，厂区有的地方还是庄稼地。”李学义说，厂里先给他们安排住宿，两人一间房，然后每人领一套床板、桌子、凳子，那是他第一次住进红砖红瓦的新房子，高兴得不得了。

李学义说，在一拖筹建期间，有一大批技术人员、工人响应号召，踊跃投身一拖建设，他们当中很少有见过拖拉机的，更不要说制造拖拉机了，所以大家都是边学习边工作。

在一拖学习一段时间后，李学义的一部分同学被分配到技工学校培训，剩下的人被分配到一拖各基层单位工作。李学义回忆说，一开始给他分配的工作是工具管理员，主要负责管理所有的拖拉机生产工具。

“工具有很多种类，每种工具的名字、样子、作用，都需要记清楚。”李学义说，当时没有师傅带，他就根据书上的内容自学，再慢慢付诸实践，很好地完成了工作任务。

艰苦自学 保障设备安全运行

1957年年底，李学义被分配到车间工作，成为一名天车工人。“做天车工作要胆大心细，我接受了3个月的理论培训，才正式上岗。”李学义说，由于工作出色，他干了不到半年就开始带徒弟。

在车间工作一年后，李学义被分配到行政管理岗位，当上了设备预修计划员，主要负责对设备进行有计划的维护、检查、修理等，保障设备安全运行。

工作岗位变了，一切要从头学起。“当时没有师傅教，全靠自学。”李学义说，他用很短的时间吃透了厂里发的设备预修专业书籍，并走遍各个车间，详细了解厂里500多台设备的性能。

李学义说，设备预修工作较为复杂，先要将设备的类别分类，然后根据设备修理的复杂程度安排修理周期，编制修理计划，以此来指导修理部门的工作。机械师就按照这个计划安排工人修理，厂里每个车间也要按照修理计划进行生产和停车维修。

“每年都要编制一次修理计划，一次几大本，一周内就要完成。”李学义说，由于当时还不能打印，他每次要复写出好几份计划，常常要熬上几天几夜，手指头上磨出了厚厚的茧子。

李学义在设备预修计划员的岗位上工作了7年，对每一台设备都了如指掌。“当时厂里的500多台设备分布在什么地方，构造如何，有什么功能，多长时间需要修理一次，基本都在我脑子里装着。”李学义说。

见证一拖从无到有、从有到优

从1970年起，李学义先后被调至一拖钢铸分厂、保卫处、公安处等岗位工作，1990年，他担任一拖总厂厂长助理。

进入20世纪90年代，受多种因素影响，一拖的经营业绩出现下滑。李学义回忆说，为此，一拖提出了“产品多元化”的经营战略，推出了代号为“73111”的规划，即用7年时间，形成拖拉机、农用汽车和工程机械三大支柱产品的发展构架。

围绕这一目标，一拖加快转型，加大橡胶履带拖拉机、大功率拖拉机等新产品的研发生产力度，不断向产业高端和高技术发展。1995年10月，一拖生产的第100万台拖拉机下线。

1997年5月，经有关部门批准，中国一拖集团有限公司成立，一拖的公司化改革进入实质性阶段。当年6月，“第一拖拉机”在香港联交所挂牌上市，成为中国农机企业中唯一的上市公司。1998年，一拖大马力轮式拖拉机生产基地成立，一拖很快研制生产出系列大马力轮式拖拉机产品，并成功出口欧洲、南美洲等多个国家和地区。

1995年起，李学义担任一拖副总经理。1998年，李学义转任一拖工会主席，并于2000年退休。

经过60多年艰苦创业，一拖已由建厂初期只能单一生产履带拖拉机，发展成能够生产履拖、轮拖、柴油机等产品的综合性机械制造集团，拥有国际先进、国内领先的具有自主知识产权的产品技术。

“作为‘共和国长子’，一拖创造了多个中国第一，尤其是‘东方红’拖拉机，可谓家喻户晓。”李学义说，一拖从无到有、从有到优，他既是见证者，也是参与者，能为农机事业发展贡献一份力量，他感到很自豪。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 陶建华 文/图）