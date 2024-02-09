@洛阳考生，准考证开始打印啦！事关2024年河南省考

一年一度的省考即将开始。3月13日，洛报融媒记者从洛阳市人事考试中心获悉，河南省2024年统一考试录用公务员笔试准考证打印工作已经开始，考生请及时打印准考证，以顺利参加考试。

一年一度的省考即将开始。3月13日，洛报融媒记者从洛阳市人事考试中心获悉，河南省2024年统一考试录用公务员笔试准考证打印工作已经开始，考生请及时打印准考证，以顺利参加考试。 一年一度的省考即将开始。3月13日，洛报融媒记者从洛阳市人事考试中心获悉，河南省2024年统一考试录用公务员笔试准考证打印工作已经开始，考生请及时打印准考证，以顺利参加考试。 如何打印准考证 已报名确认并缴费成功的考生，可于2024年3月12日9:00至3月17日9:30期间，登录河南人事考试网自行下载打印准考证。建议妥善保存准考证电子文档，以备后期随时补打。 打印准考证时，无法找到个人报考信息怎么办？请再次确认报名确认、缴费情况，未按期完成报名确认和缴费，无法补办或补缴。准考证打印后，姓名或身份证号码等有误，请于开考前到所选考区人事考试机构现场修改，选择洛阳市考区的，请开考前持身份证到洛阳市人事考试中心(开元大道286号509室)现场修改。照片有误的另需携带电子证件照。 考试时间及科目 3月16日 9:00—11:00 行政职业能力测验 14:00—16:30 申论 3月17日 9:00—11:00 公安专业科目 洛阳市人事考试中心提醒广大考生，请提前了解考点交通状况，规划好出行路线，带齐参考证件、考试文具等，提前50分钟到达考点，凭有效期内身份证和准考证入场参加考试，严格遵守考试有关规定，自觉维护考点考场秩序等。如果身份证遗失或失效，可凭有效期内的临时身份证、考点辖区派出所办理并注明用途的临时身份证明参加考试。电子身份证、社保卡、电子社保卡、户口簿、驾照等不能作为参考身份证明。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 任文章）