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最新定位来啦！涉及洛阳南部四县
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.13 20:35

　　洛阳地势南高北低，山川丘陵交错。位于洛阳南部的汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县四县，犹如一道道绿色生态屏障，守护着洛阳的绿水青山。

　　近日，洛阳市委常委会召开会议，听取南部生态发展区四县2024年重点工作汇报，再次对南部四县发展提出新要求。为何汝阳要以主体功能区为引领？为何对洛宁提出要重点做强县城？为何要让栾川争当践行“两山”理论示范县？为何再次强调嵩县要加快从“山城”到“湖城”转变？

　　站位大局、跳出县域、放眼全市，南部四县如何开启崭新发展篇章，又将有哪些新举措来推动市委新定位落到实处？本期《时政·深一度》为您解读。

　　汝阳县：以主体功能区规划统领县域发展

　　——解读：北部为产业园区、中部为县城主体、南部是连绵深山……不同的地形地貌、功能板块将汝阳一分为三，进而形成完全不同的产业特色、交通条件、人口分布、功能定位等。

　　谋划汝阳发展，必须考虑三大区域板块的发展基础、现状和优势，在做实主体功能区规划基础上，充分发挥各自优势，实现县域内的差异化发展。

汝阳稻田小镇

　　基于此，洛阳市委提出，汝阳要着力以主体功能区规划统领县域发展，北部区域着力推动产业发展，中部区域着力做强城镇功能，南部区域着力发展生态产业，厚植高质量发展新优势。

　　——路径：依托主体功能区统领县域发展，必须加快推动开发区转型发展。今年汝阳将完成开发区产城融合发展规划，加大闲置低效用地盘活力度，推动钨钼新材料产业园二期开工建设，中建材光伏电池封装材料项目4月底前具备点火条件，以“腾笼换鸟”方式，推动光伏等有前景、有效益的产业做大做强。

　　按照洛阳市委持续做好数字化乡村运营、高标准农田建设、发展特色康养产业等乡村振兴“三篇文章”的要求，汝阳将持续推广登山村等数字化乡村运营试点经验，打造高标准农田6万亩，优化“南菇菌、中薯烟、北种养”产业格局，提升“汝阳水果红薯”“汝阳花菇”品牌建设，依托天然艾草等优质资源发展康养旅游，不断开创乡村振兴新局面。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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