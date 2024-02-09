为期一个月！洛阳多部门联合检查消防产品

13日，洛报融媒记者从洛阳市消防救援支队获悉，该支队联合市场监管等部门，开展为期一个月的消防产品质量专项监督检查行动，规范消防产品市场秩序，维护广大消费者合法权益。

13日，洛报融媒记者从洛阳市消防救援支队获悉，该支队联合市场监管等部门，开展为期一个月的消防产品质量专项监督检查行动，规范消防产品市场秩序，维护广大消费者合法权益。

此次专项监督检查行动采用现场检查判定和抽样送检的方式进行。检查中，检查人员针对独立式感烟火灾探测报警器、灭火器、消火栓、消防水带、防火门、消防过滤式自救呼吸器、消防应急灯具等使用领域的消防产品，认真对照相关产品的质量检测报告、合格证书等资料，现场查看产品外观及基本性能，对每个类别的消防产品的质量是否达标、标识是否明确、是否掺杂掺假等逐一进行查看测试。

其间，检查人员将详细介绍假冒伪劣消防产品的危害性、确保消防产品质量的重要性和如何正确鉴别符合质量要求消防产品的方法，引导公众积极参与打击消防产品违法活动。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 郭抗抗 王倩 文/图）