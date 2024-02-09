洛阳15家重点企业集中行政指导 涉及商超、汽车、健身等行业

13日上午，洛阳市市场监管局举行全市重点企业诚信经营及纠纷化解行政指导会议，通报2023年受理投诉情况，指导化解消费纠纷。

13日上午，洛阳市市场监管局举行全市重点企业诚信经营及纠纷化解行政指导会议，通报2023年受理投诉情况，指导化解消费纠纷。

现场共有15家重点企业代表参会，涉及洛阳商超、汽车、摄影、健身等行业。洛报融媒记者从会议现场了解到，2023全年，洛阳市市场监管局12315指挥中心共受理涉及重点企业投诉、举报6016起，其中投诉5417起、举报599起。受理的消费投诉主要集中在以下方面——

受理的商超类投诉中，主要涉及问题是：销售的食品存在质量问题；销售商品存在低标高售行为；有奖销售纠纷；办理充值卡纠纷。

受理的停车类投诉中，主要涉及问题是：停车场充电桩充电纠纷；停车场停车收费纠纷；停车场充电车位占位费纠纷。

受理的家用汽车投诉中，主要涉及问题是：(合同价外增加费用)低标高售纠纷；质量故障纠纷；售后纠纷；贷款购车纠纷；订金(定金)纠纷等。

受理的网购商品投诉中，主要涉及问题是：网购食品标签标注不符合规定；网购食品质量问题；网购食品涉嫌虚假宣传；标签涉嫌标注不符合规定等。

受理的摄影行业投诉中，主要涉及问题是：预付费退费纠纷；不履行承诺、合同(拒绝删除底片、不提供成片、不兑现线上选片承诺)；商家涉嫌虚假宣传；订单强制不退款。

受理的健身行业投诉中，主要涉及问题是：霸王条款、预付卡纠纷；私教课程纠纷；关门停业引起退费纠纷等。