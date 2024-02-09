洛阳12315提醒：商家收取“餐具费”要提前告知

当前，商家以“餐具费”名义向消费者收取费用的现象时有发生，许多人已习以为常，也成为餐饮行业的“惯例”。

当前，商家以“餐具费”名义向消费者收取费用的现象时有发生，许多人已习以为常，也成为餐饮行业的“惯例”。事实上，商家的这种行为已经侵犯了消费者的合法权益。针对付费餐具问题，13日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布第四个“3·15”专项提醒。

该中心相关负责人说，提供清洁的餐具给消费者使用，是餐饮从业者的义务，不能将经营成本转嫁给消费者。经营者在提供集中消毒套装收费餐具的同时，还要提供已洗净、消毒、符合安全卫生标准的免费餐具供消费者自主选择，不能违背消费者的意愿，采取“默认同意或者必点”的方式，搭售收费餐具或者附加其他不合理的条件。如果消费者要求使用免费餐具，经营者必须提供。

同时，餐具收费应当明码标价，不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。经营者因价格违法行为致使消费者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

同时提醒广大消费者，商家在没有告知的前提下收取额外费用，是侵犯消费者合法权益的行为，建议消费者在结账前仔细查看消费账单，以免在未了解消费明细的情况下付款导致权益受损。如果您的合法权益受到损害，或者发生消费纠纷时，可拨打12315热线进行维权。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)