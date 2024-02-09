工商银行洛阳分行多举措筑牢信息安全“防火墙” 安全运行率逐月上升

工商银行洛阳分行以强化信息安全管控，提升员工安全防范能力为抓手，保障行内信息及客户信息安全，有效筑牢信息安全“防火墙”。

工商银行洛阳分行以强化信息安全管控，提升员工安全防范能力为抓手，保障行内信息及客户信息安全，有效筑牢信息安全“防火墙”。

该行深刻认识到随着数字化进程的加速带来的当前信息安全的严峻形势。坚持每周按时完成wsus ms自查更改、信息安全通报检查整改、非现场检查整改工作、涉密检查通报以及违规积分整改上报等处理工作。每月对防病毒、wsus服务器系统变更，进行补丁检查升级，完成国产终端防病毒ESM指向调整及分区调整，自助设备ESM升级工作。每季度及时发布安全风险提示。督促全行所有人员签订《员工杜绝非授权软件承诺书》，共1434人完成，使分行安全运行率逐月上升。

在此基础上，该行狠抓科技制度建设和流程规范，定期对制度流程进行梳理，完善信息系统一体化应急管理体系，制定重要设备和节点的应急预案并开展演练，确保演练场景的全覆盖。

同时，持续完善全行信息安全技术防范体系，优化信息安全保护策略，强化网络与信息安全通报机制建设，按季召开全行网络与信息安全通报联席会，做好全行信息安全培训、安全流程控制以及非现场检查等工作，确保分行各类信息系统安全。加大对总省行自动化运维工具的推广应用，加大信息防泄露和敏感信息保护，强化一道防线的安全管理，有效提升信息系统平稳运行能力和运维管理水平。(李夏炎)