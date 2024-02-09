洛阳率先迈向5G-A时代！隋唐洛阳城成为河南省首个3CC连片部署景区

近日，洛阳移动成功在隋唐洛阳城实施5G-A(5G后续演进网络的简称)3CC(三载波聚合的简称)连片规模部署，打造了河南省首个旅游场景5G-A示范区，这标志着洛阳正式进入5G-A网络时代。

近日，洛阳移动成功在隋唐洛阳城实施5G-A(5G后续演进网络的简称)3CC(三载波聚合的简称)连片规模部署，打造了河南省首个旅游场景5G-A示范区，这标志着洛阳正式进入5G-A网络时代。

3月12日，洛阳移动网络部工作人员王建辉和同事在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆门前实测数据显示，移动无线网络下载速率达到4.18Gbps,是5G速率的4倍以上。

2010年，国务院将隋唐洛阳城作为第一批国家考古遗址公园。穿汉服、蹦唐迪、体验万邦朝拜……随着洛阳文旅的火爆出圈，人们纷纷涌入“神都”寻年味儿，隋唐洛阳城“高光”时刻不断出现，成为越来越多游客心之所向的“诗和远方”。

以技术演进为洛阳文旅加分。据了解，5G-A是基于5G的演进和增强，是支撑互联网产业3D化、云化、万物互联智能化、通信感知一体化、智能制造柔性化等产业数字化升级的关键信息化技术。它相对于5G，在连接速率、时延等能力提升10倍，并支持更多设备的同时连接。

近年来，随着隋唐洛阳城的明堂、天堂、应天门被央视秋晚、中国洛阳牡丹文化节开幕式、《唐宫夜宴》等活动高调曝光，隋唐洛阳城更成为网红打卡地，每逢周末和节假日，更是游客车水马龙、摩肩接踵的盛景。

据洛阳移动网络部工作人员王建辉介绍：“为应对大流量客户的网络诉求，洛阳移动通过3CC连片部署可以大幅提升区域内用户的上下行峰值速率，满足人口密集区域的高流量需求。”

以技术驱动应用创新。随着5G-A 3CC网络开通后，将进一步支撑高清云直播、裸眼3D云旅游、XR元宇宙超体空间等文旅应用场景部署，满足旅游景区新兴业务和游客多样化需求，对文化和旅游业高质量发展将发挥积极作用。

洛阳移动网络部经理焦静表示：“下一步，洛阳移动将结合文旅客流现状，在洛邑古城、天街、白马寺、龙门石窟、老君山等客流密集的重点旅游区域开展创新技术部署，连片开通5G-A 3CC精品示范区，进一步增强5G网络覆盖水平，优化客流密集区域的5G网络服务质量，助力洛阳文旅提质升级”(王建辉)