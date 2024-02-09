洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳警方破获盗窃自助售水机硬币案 追缴被盗硬币面额近4000元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.13 14:53

　　街面自助售水机为市民提供了极大的便利，有些不法分子却将“黑手”伸向了这些自助售水机。近日，洛阳市公安局瀍河分局东关派出所成功破获自助售水机内硬币被盗系列案件，抓获犯罪嫌疑人1人，追缴被盗硬币近4000元。

　　2月22日，东关派出所接到辖区群众报警称，小区自助售水机内硬币不翼而飞。值班民警接警后，和同事迅速赶到现场了解情况，并开展案件侦办工作。随后，警方锁定了嫌疑人，经过连夜蹲守，于2月24日凌晨将嫌疑人贺某抓获归案。在贺某的居住地，警方查获5角、1元面额硬币共计3980余元，远超预估金额。

　　办案民警意识到，贺某作案应该不止这一起。瀍河分局将此情况通报给辖区其他派出所，对辖区所有自助售水机进行全面排查。经过十余天的走访核实，警方确认有13个自助售水机内硬币被盗，均系贺某所为。

　　2月21日至24日，贺某白天踩点，晚上通过技术开锁手段，将自助售水机内的硬币悉数偷走，他每次到手少则几十元、多则几百元，因售水机外部无破损，因此没有被及时发现。

　　3月8日，警方依法对犯罪嫌疑人贺某采取刑事拘留措施。目前，此案正在进一步侦办中。

　　为了避免此类案件再次发生，东关派出所组织辖区物业企业、自助售水机商家召开座谈会，要求小区物业企业加强夜间重点部位巡逻，提醒并督促商家加强人防、技防措施建设。对于投币类自助售货机，商家要及时取走机内硬币，尽可能不过夜；同时加装监控、机器加固等技防设施；发现财物受损，要第一时间报警。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 赵自强 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
        对很多吃货来说，春天是他们最期盼的季节，因为能吃到春笋等多种鲜味美食。我市营养专家提醒您，春笋虽鲜美...
  • ·把冻肉泡水里解冻？营养师更建议您这样做
  • ·被鸡啄一下住进ICU？专家提醒这些情况要打破伤风
  • ·市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队签约
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：特色商业街区秀出城市个性IP
  • 最新公告！事关河南电价
  • 徐衣显与关强举行工作会谈
  • 中铝洛铜盘活闲置资源 变“工业锈带”...
  • 洛阳一对父子用时8年打造神仙湾 带动...
  • 孩子玩游戏充值7700余元，家长是否有...
  • 喜迎牡丹文化节！洛阳22条市管道路局...
  • 家里下水道返水，该找谁解决？
  • 黄筱峰：妙手画图制衣 传播汉服文化
  • 栾川县秋扒乡：春耕备播农事忙
    		•
    百姓呼声
    网传的洛阳市的经济数据图是真的吗？
    洛阳城市停车小程序余位查询信息不准确
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    春日朱樱塔

    阳光明媚郊游走
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605