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@洛阳人！这项个税汇算清缴 须在本月底前完成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.13 14:53

　　根据《国家税务总局关于个人所得税自行纳税申报有关问题的公告》(国家税务总局公告2018年第62号)的规定，个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人取得经营所得，按年计算个人所得税。洛报融媒记者从洛阳市税务局获悉，2023年个人所得税经营所得汇算业务将于3月31日结束办理。

　　税务部门提醒，对于取得经营所得且没有综合所得的纳税人，在计算其每一纳税年度的应纳税所得额时，应当减除费用6万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除，其中专项附加扣除在办理汇算清缴时减除；对于同时取得综合所得和经营所得的纳税人，可在综合所得或经营所得中申报减除费用6万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除，但不得重复申报减除。

　　若您需要申报，可登录自然人电子税务局(扣缴端)，点击菜单【生产经营】→【单位信息】，查看【征收方式】、【投资者信息】，获取经营所得个人所得税征收方式信息。如果您不方便登录系统远程办理，也可以携带相关纸质申报资料，预约前往办税服务厅办理申报。若有其他疑问，可拨打12366纳税服务热线咨询。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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