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提醒！房屋维修资金交存业务线上线下均可办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.13 11:22

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：房屋维修资金是否可以线上交存？

　　洛阳市住房保障和房产服务中心回复：如需办理维修资金交存业务可在线上或线下窗口办理。

　　线上交存操作流程：登录支付宝搜索“洛房服务”或“洛阳市住房保障和房产服务中心”；点“点击登录”按钮登录；点“认证”按钮填入真实姓名、身份证号并进行人脸实名认证；认证通过后查询本人房屋信息，选择房屋按提示完成维修资金在线查询、缴交。

　　线下窗口交存：办理交存需携带资料购房合同原件、购房人身份证原件、补充协议原件(面积有误差时)。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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