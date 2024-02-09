如何下载不动产登记电子证书？详细流程来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳哪里可以下载电子版不动产证书？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳哪里可以下载电子版不动产证书？ 市不动产登记中心回复：您可以通过关注微信公众号“洛阳自然资源和规划”，在便民服务中找到不动产服务平台里面的电子证照查询(下载)即可，或者打开浏览器，输入网址“www.lysbdc.cn”进入“洛阳市不动产网上办事大厅”首页，点击电子证照查询(下载)即可。 洛阳自然资源和规划网页截图 洛阳自然资源和规划公众号截图 网站下载步骤如下： 点击网站首页右上角“登录”按钮，跳转到“河南政务服务网”统一身份认证平台进行账号登录操作，输入账号和密码完成验证后点击“登录”按钮，完成后跳转回“洛阳市不动产网上办事大厅”首页。 点击网站首页“电子证照查询下载”按钮进入对应界面，输入需要下载证照对应业务信息，点击“查询”按钮(业务宗号可以到实体证书附记查看)。 确认信息无误即可查询到对应电子证照信息。点击“电子证书下载”按钮，选择下载路径后即可将查询到的电子证照下载到本地(如无法打开是缺少打开软件，可以根据电子证照的文件格式去下载对应的查看软件，一般为OFD格式，安装后即可查看电子证照内容信息)。 >>>点击查看原帖 ⑥