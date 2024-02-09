喜迎牡丹文化节！洛阳22条市管道路局部车行道将完成铣刨维修

12日上午，在洛阳市洛龙区牡丹大道和通济街交叉口，洛阳市政集团正在对道路进行铣刨维修和沥青摊铺。

12日上午，在洛阳市洛龙区牡丹大道和通济街交叉口，洛阳市政集团正在对道路进行铣刨维修和沥青摊铺。

伴随着机械轰鸣声，通济街上出现坑槽、龟裂的路面被铣刨机挖开，碎石块通过传送带被运往自卸车上。“受降雨和部分大货车碾压影响，之前平坦的道路变得坑坑洼洼，给广大市民的出行带来不便。”洛阳市政集团新区养护分公司相关负责人说，在修复过程中，需要先将破损路面进行铣刨、清扫，之后再摊铺沥青并碾压，形成崭新路面。

记者看到，本次施工采用了机械化、流水线的作业方式，同时避开了早晚高峰时段。施工现场50余名养护工人配合紧密，铣刨机、自卸车、雾炮机、清扫机、沥青摊铺机等设备轮番上阵，最大程度降低施工对环境和交通的影响。

据了解，今年洛阳牡丹文化节前，洛阳市政集团将组织养护工人对22条市管道路的局部车行道进行铣刨维修，对道路出现的坑槽、拥包、车辙、龟裂等病害进行全面整治。

22条市管道路包括：中州西路(七里河桥—秦岭路)、文仲大道(滨河南路—伊洛路)、长安路(景华路—西苑路)、丝路大道(洛宜路—南山大道与丝路大道交叉口立交)、九都西路(涧滨南路—南昌路)、南山大道(希望桥—动车所高架线)、洛伊快速路(李屯特大桥—郭寨立交桥南红绿灯处)、周山大道(邙岭大道辅路—建设路段、西苑路—河洛路段、洛宜路—南山大道段)、牡丹大道(龙门大道—文仲大道)、凯旋西路(芳林路—解放路)、中州中路(定鼎路—解放路)、太康路(王城大道快速路—龙门大道)、龙门大道(洛阳桥—龙门古街)、定鼎路(中州中路—洛阳桥)、开元大道(掘丁路—文仲大道)、学府街(古城快速路—站前西路)、邙岭大道(通河农贸市场—国花路)、中州东路(新街—启明南路)、科技大道(希望桥—汉魏大道)、孝文大道(开元大道—南山大道)、伊洛东路(汉魏大道—伊滨路)、三川大道(李城大桥南—南山大道)。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 侯晓丰)