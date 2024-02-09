洛阳特警掀起春训练兵热潮

人勤春来早，奋蹄赶秋实。连日来，洛阳市公安局特警支队深入推进全警实战大练兵工作，持续掀起春训练兵热潮。
人勤春来早，奋蹄赶秋实。连日来，洛阳市公安局特警支队深入推进全警实战大练兵工作，持续掀起春训练兵热潮。
人勤春来早，奋蹄赶秋实。连日来，洛阳市公安局特警支队深入推进全警实战大练兵工作，持续掀起春训练兵热潮。
训练场上，特警支队重装摩托队的队员们紧张有序地进行驾乘技能训练、战术枪操、擒敌拳等科目训练，着力提升队伍警务实战能力水平。
长期以来，洛阳特警重装摩托队坚持“再快一分钟”理念，以实战为导向，通过定期组织开展实战训练，进一步提升队员在日常勤务中的应急处置能力，有效缩短勤务反应时间，为高效处置各类突发事件打下坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王鹏 沈阳 文/图）
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