今年56岁的黄小中，家住洛龙区定鼎门社区，是一位名副其实的“石友”。走进他的家，仿若置身于一座小型的石头博物馆。

黄小中展示自己1995年捡的第一块石头

今年56岁的黄小中，家住洛龙区定鼎门社区，是一位名副其实的“石友”。走进他的家，仿若置身于一座小型的石头博物馆。

“坐禅”

“这是我捡的第一块石头。”黄小中拿起展示架上的一块三角形石头说，1995年的一个周末，他闲来无事来到了洛河边，阳光在浅浅的河滩上映出粼粼波光，形态各异的石头十分吸睛，他便随手翻起来，没一会儿就找到了这块三角形的石头，越看越喜欢。

“龙吟”

“捡石头让人特别上瘾，从此一没事我就想往河边跑。”黄小中说。新疆、内蒙古、浙江……这些年里，他跑过不少地方，捡回的每块石头都承载着一段难忘的记忆。

“猛虎”

“这是我最得意的一块石头。”黄小中指着一块形似老虎的石头说，2017年，他和几名“石友”一起到太行山下“碰运气”，一口气从早上捡到中午，在大伙儿午休时，他独自继续寻找。突然，在一片杂草下，他看到了一块形状特殊的石头，走近将它立了起来：“这不活脱脱就是一只老虎吗？”

“瑞兽”

黄小中抱起这块长约40厘米、宽约20厘米的石头爱不释手，下山路上一直小心翼翼，生怕伤到这个“大宝贝”。“下山后我才发现，脸上和胳膊上都被割出了几道血口子。”黄小中说，当晚回到住处后，他小心地将这块石头洗了又洗，放在床头看着，迟迟舍不得闭上眼睛睡去。

为了“暖热”这些冰冷的石头，黄小中为自己的工作室取名“暖石斋”，并结合每块石头的特点，分别为它们取名、作诗、配乐，完成后的作品，不仅汇集于自创的电子杂志《花哥说石》内，还发布到抖音账号与网友分享。目前，他还着手为每块石头撰写专属文章，已经写了100多篇。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 秦杨 杨惠普 文/图)