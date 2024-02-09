洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

瀍河区上窑社区：苗圃基地“变身”生态农庄
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.13 08:35

　　“这里环境不错，离家也不远，有自助烧烤、儿童游乐等服务设施，就想趁周末带孩子出来放松一下。”近日，在瀍河区上窑社区原生园生态农庄游玩的任女士说。

　　置身园区，林荫步道曲径通幽，游客既能享受这份静谧和安逸，还能满足全家亲子出游需求。

　　“过去，这里是一个占地100余亩的苗圃培育基地，主要培育、销售各类绿植。”瀍河区问礼街道上窑社区党支部书记、居委会主任张礼辉说，去年社区与企业联手提升基础设施、植入市场运营，增添了自助烧烤、鱼塘垂钓、儿童游乐等业态，让这里成为周边群众游玩的好去处。

　　苗圃基地何以能变身生态农庄？

　　首先，社区有需求。上窑社区地处瀍河区北部，交通便利、闲置土地资源多，如何更好盘活土地资源、壮大集体经济，是社区面临的发展问题。

　　其次，企业想转型。苗圃基地始建于2008年，随着市场变化，单纯的养花种草利润薄、竞争大，可企业困于信息不通、渠道不畅，不知道怎么转、往哪儿转。

　　“苗圃基地就在邙岭大道与爽明北路交叉口，交通特别方便，离市中心又这么近，搞个生态农庄肯定可行。”双方沟通后，一拍即合，说干就干。在各方共同努力下，项目已于去年12月建成投用。

　　“企业发展了，能够助推集体经济发展。”张礼辉说，“接下来，我们还将推动露营基地、民宿建设，完善基础设施，带动群众增收。”（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 赵宇红 李丽娜 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
        对很多吃货来说，春天是他们最期盼的季节，因为能吃到春笋等多种鲜味美食。我市营养专家提醒您，春笋虽鲜美...
  • ·把冻肉泡水里解冻？营养师更建议您这样做
  • ·被鸡啄一下住进ICU？专家提醒这些情况要打破伤风
  • ·市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队签约
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：特色商业街区秀出城市个性IP
  • 最新公告！事关河南电价
  • 涧西区西部路网提升项目南北主通道路...
  • 江凌等市领导同干部群众一起参加春季...
  • 让游客舒心畅游！洛阳着力提升旅游景...
  • 中铝洛铜盘活闲置资源 变“工业锈带”...
  • @洛阳考生，2024年研考国家线发布
  • 植绿正当时！洛阳6000余名干部群众义...
  • 徐衣显与关强举行工作会谈
  • 洛阳一对父子用时8年打造神仙湾 带动...
    		•
    百姓呼声
    网传的洛阳市的经济数据图是真的吗？
    洛阳城市停车小程序余位查询信息不准确
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    春日朱樱塔

    阳光明媚郊游走
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605