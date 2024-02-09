瀍河区上窑社区：苗圃基地“变身”生态农庄

“这里环境不错，离家也不远，有自助烧烤、儿童游乐等服务设施，就想趁周末带孩子出来放松一下。”近日，在瀍河区上窑社区原生园生态农庄游玩的任女士说。

“这里环境不错，离家也不远，有自助烧烤、儿童游乐等服务设施，就想趁周末带孩子出来放松一下。”近日，在瀍河区上窑社区原生园生态农庄游玩的任女士说。

置身园区，林荫步道曲径通幽，游客既能享受这份静谧和安逸，还能满足全家亲子出游需求。

“过去，这里是一个占地100余亩的苗圃培育基地，主要培育、销售各类绿植。”瀍河区问礼街道上窑社区党支部书记、居委会主任张礼辉说，去年社区与企业联手提升基础设施、植入市场运营，增添了自助烧烤、鱼塘垂钓、儿童游乐等业态，让这里成为周边群众游玩的好去处。

苗圃基地何以能变身生态农庄？

首先，社区有需求。上窑社区地处瀍河区北部，交通便利、闲置土地资源多，如何更好盘活土地资源、壮大集体经济，是社区面临的发展问题。

其次，企业想转型。苗圃基地始建于2008年，随着市场变化，单纯的养花种草利润薄、竞争大，可企业困于信息不通、渠道不畅，不知道怎么转、往哪儿转。

“苗圃基地就在邙岭大道与爽明北路交叉口，交通特别方便，离市中心又这么近，搞个生态农庄肯定可行。”双方沟通后，一拍即合，说干就干。在各方共同努力下，项目已于去年12月建成投用。

“企业发展了，能够助推集体经济发展。”张礼辉说，“接下来，我们还将推动露营基地、民宿建设，完善基础设施，带动群众增收。”（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 赵宇红 李丽娜 文/图）