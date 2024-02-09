传统百戏如何“圈粉”年轻人

有人说，传统表演艺术在走向没落，尤其在年轻人中。而在今年春节期间，我市举办的“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会上，洛阳市杂技团等团体的百戏演出大放异彩，吸引了不少年轻人的目光，甚至在网上爆火。

洛阳市杂技团在天街表演

有人说，传统表演艺术在走向没落，尤其在年轻人中。而在今年春节期间，我市举办的“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会上，洛阳市杂技团等团体的百戏演出大放异彩，吸引了不少年轻人的目光，甚至在网上爆火。

实际上，洛阳市杂技团同其他传统表演艺术团体一样，经历过辉煌和低谷，而现在，他们正乘着洛阳新文旅发展的东风，成为在新机遇中谋得新发展的鲜活样本。

曾经广受欢迎 常常一座难求

百戏是对杂技、歌舞及民间各种新的音乐技艺的泛称。洛阳市杂技团组建于1994年，那时候，人们的文娱生活比较简单，一场精彩的百戏表演，可谓一场视觉盛宴。

“成立之初，我们经常接到各种节会、单位大型活动的演出邀请。”洛阳市杂技团创始人张国胜说，洛阳市杂技团在国内各大城市巡回演出，常常一座难求，观众反响热烈。2002年，在开封举办的第四届河南省杂技大赛上，洛阳市杂技团的《晃板》荣获大赛银奖，《双爬杆》《高车交杆》荣获铜奖；2005年在濮阳举行的第五届河南省杂技大赛上，洛阳市杂技团的《绸吊》荣获银奖……

在国内屡获佳绩的洛阳市杂技团，还将中华民族优秀的传统文化和百戏艺术搬上了国际舞台，他们曾应邀赴美国、法国、韩国、新加坡、马来西亚、菲律宾、中国台湾等十几个国家和地区演出，受到热捧，并屡获大奖。

2007年1月，在法国玛希第十五届国际杂技马戏节上，洛阳市杂技团的《跳板登人》荣获铜奖；同一年，洛阳市杂技团在菲律宾演出，吸引菲律宾前总统阿罗约到现场观看，并和演员合影留念；2017年，在第34届意大利“金马戏圈”国际杂技艺术节上，洛阳市杂技团获得金奖……

创新编排百戏 并未摆脱困境

洛阳市杂技团在国外不断取得辉煌成绩的时候，在国内却逐渐遇到了发展瓶颈。

21世纪，随着我国经济社会的快速发展，现代娱乐方式越来越多，人们对传统表演艺术的消费意愿逐步降低。在国外受到热捧的百戏艺术，在国内却遇了冷。

洛阳市杂技团敏锐地察觉到了这一变化，积极尝试创新、谋求改变。他们经过两年多的筹备，于2009年推出了融合舞蹈、音乐、魔术、武术、杂技等多种艺术形式的百戏剧《洛神》，在洛阳歌剧院、洛神剧场等处表演。

“《洛神》是将百戏与洛阳历史文化结合的产物，我们尝试将这台节目和洛阳文旅融合，跟不少旅行社合作，希望将这台节目打造成洛阳文旅的一张名片。”张国胜说，但当时洛阳文旅产业规模较小、内容相对单一，缺乏文旅消费新场景，不少游客“白天看花，晚上睡觉”，不愿为这类表演买单。

因此，他们这次尝试的收效不尽如人意，这台精心筹备、多次获奖的《洛神》并没有帮他们摆脱传统表演艺术遇冷的困境。

与此同时，由于传统表演艺术热度下降，他们获得展示的平台就越来越少，导致大众对他们越来越不关心、不了解，家长们不愿意将孩子送来学百戏，洛阳市杂技团面临着后继无人的窘境。