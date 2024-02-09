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小伙儿勇救落水老人 上岸后默默离开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.13 08:33

　　这两天，在洛宁县城，一名黑衣小伙儿和其他热心群众勇救落水老太太的事情引起众人关注。昨日，记者采访了参与救人者。

　　洛宁县综合应急救援队队长孙斌说，事情发生在10日上午。当时，他正在店里忙活，一名外卖小哥前来求助，称有人掉到洛北渠里了。

　　孙斌二话没说，携带救援装备急忙赶赴现场。“我看到一个老太太在水渠里漂浮着。”孙斌说，就在他观察周边环境准备下水救人时，只听扑通一声，一名身穿黑色上衣的小伙儿跳进了水渠。小伙儿游到落水老人身边，一手抓住对方的衣服，一手划水。

　　孙斌说，河岸距离河面四五米高，仅凭小伙儿一个人，很难把老人救上岸。他见附近刚好有爬梯，顺着爬梯下去支援。

　　孙斌抓住老人的衣服往上拉，小伙儿在下面托举。这时，又有一名小伙儿前来支援，3个人合力把老人救上岸。

　　老人冻得嘴唇发紫，鞋子也不见了，孙斌招呼热心群众搓老人的四肢，还有人将棉衣脱下来盖在老人身上。很快，急救人员、消防队员和民警到达现场，众人将老人抬上救护车，送往医院救治。

　　“不知道下水救人的小伙儿什么时候离开了。”孙斌说，大家对这个小伙儿奋不顾身救人的举动表示赞赏。

　　记者通过孙斌联系到了下水救人的小伙儿，他叫贺继飞，今年36岁，老家在洛宁县赵村镇东王村。贺继飞说，事发当日，他从超市里出来，看到很多人往水渠边跑，并听到有人喊“落水了”，他没有多想，脱掉外套就下了水。

　　贺继飞说，好在有其他人协助，才顺利把老人救了上来。当时，他浑身湿透了，就没再逗留，赶紧回家换衣服了。

　　落水的老人年近七旬，目前仍在医院接受观察。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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