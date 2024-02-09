洛阳一对父子用时8年打造神仙湾 带动周边村民增收致富

近日，在省农业农村厅、省退役军人事务厅主办的2024高途佳品老家河南行活动直播间里，新安县一对父子、两代退伍军人的创业故事引来众多网友点赞。父亲孙江子和儿子孙帅用时8年，将5座荒山变成青山，打造了黄河边的神仙湾。

孙江子(左)做客直播间(视频截图)

近日，在省农业农村厅、省退役军人事务厅主办的2024高途佳品老家河南行活动直播间里，新安县一对父子、两代退伍军人的创业故事引来众多网友点赞。父亲孙江子和儿子孙帅用时8年，将5座荒山变成青山，打造了黄河边的神仙湾。

54岁老汉走进直播间，分享父子俩创业故事

“大家好，欢迎来到黄河神仙湾……”近日，在位于新安县石井镇的黄河岸边，传来54岁孙江子的声音。直播间大屏前的桌子上，摆放着彩绘黄河石、古法扎染丝巾、桑蚕丝扇子等传统手工艺品，琳琅满目。

“园区开展了各种传统民俗活动，孩子们可以在这里体验古法榨油、古法染布、活字印刷……”在与主播聊天的过程中，孙江子介绍了黄河岸边的特色文旅资源，也将父子俩打造黄河神仙湾农文旅融合示范区的故事娓娓道来。

“打虎亲兄弟，上阵父子兵，为创业致富的父子俩点赞。”“最好的亲情，是并肩战斗，你们做到了。”“黄河神仙湾的传统文化输出杠杠的。”“我尝过神仙湾的冬桃，超级棒。”……看着网友们热情洋溢的评论，始终关注直播间的孙帅坦言，他很庆幸选择和父亲一道扎根农村，在黄河岸边带领乡亲们创业，这是一个正确的决定。

父子俩并肩作战，用匠心筑梦神仙湾

31岁的孙帅告诉记者，他20岁退伍，之后在市区经营一家自媒体公司，有着稳定的收入。父亲当时从事工程机械和运输行当，也算小有成就，一家人过着幸福美满的日子。

“父亲是土生土长的新安人，对农村很有感情。”孙帅说，父亲了解到石井镇黄河沿岸4000亩荒山水土流失严重，没有被充分利用起来，决定创业，带领乡亲们富起来。

当时的神仙湾，用荒山秃岭形容毫不为过。“亲友们都不支持，都觉得这件事太难了，可父亲态度很坚决，他要在黄河边圆自己的‘绿色梦’。”孙帅说。

2016年，孙帅关闭了自己的公司，和父亲一头扎进荒山。石井镇的山岭少土多石、荆棘丛生。“最难的时候，5座山没有一条上山的路，我们拿着镰刀、扛着锄头，硬是辟出一条小路。”孙帅说。

在神仙湾，孙江子投入了全部精力和家当，做饭用的是自家搭的灶台，住的是祖辈留下的窑洞。到了造林季，父子俩和乡亲们带着干粮早出晚归，一点一点把陡坡改造成了梯田。

“起初，看父亲太辛苦，我想帮他一把。”孙帅说，他当时并不理解父亲为何放弃衣食无忧的生活，来这荒山沟里受罪，后来是父亲的拼劲和韧劲感染了他，“当过兵的人都有一种绿色情结吧！”

父子俩齐心协力，造福沿黄乡邻

后来，父子俩请来专业公司作规划，按照“一边绿化，一边美化”的思路，种下约50万棵树，栽植桃树、梨树、杏树、樱桃树、石榴树等果苗20万余棵，还依山就势广植景观植物，不断完善机井、储藏窖等配套设施，将神仙湾5座荒山变成了拥有5000多亩果木的青山。

“一个人富不算富，带着乡亲们一起富起来，才富得有价值。”曾受部队教育多年的孙江子，时刻挂念着贫困群众。在神仙湾开发建设的过程中，他带领乡亲们修路架桥、开荒种地、移栽果树等，总是优先照顾困难群众。

与此同时，父子俩看到了农文旅融合发展的新路，不断挖掘黄河历史文化和豫西民俗文化。“孙帅脑子活、想法多，园区的古法染布、活字印刷、石磨豆浆、非遗桑蚕丝织等传统技艺体验活动，还有研学夏令营，都是他策划的。”孙江子一脸骄傲地说。

2019年，黄河神仙湾一期项目落成迎客，一个集亲子研学基地、影视基地、生态农业园等于一体的古寨现身黄河之畔。经过三期开发建设，神仙湾森林覆盖率超过70%。抬头望得见青山，俯首看得见绿水，瓜果香气扑鼻，研学现场欢歌笑语不断。2023年，黄河神仙湾接待研学团队6万余人，最多一天接待2000人开展研学活动。

如今，黄河神仙湾已成为新安县唯一的全国休闲农业与乡村旅游四星级园区，周边380余户村民在这里实现了增收致富，户均年增收5000元以上。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 高月)