洛阳首个全国“枫桥式公安派出所”揭牌

昨日，我市首个全国“枫桥式公安派出所”在宜阳县公安局张坞派出所揭牌。

昨日，我市首个全国“枫桥式公安派出所”在宜阳县公安局张坞派出所揭牌。

近年，张坞派出所坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新运用“双擎引领、三点一线”警民同心工作法，收到了发案少、秩序好、党和群众满意的良好效果。去年，该派出所成功入选全国第三批100个“枫桥式公安派出所”名单。

副市长、市公安局局长楚国剑参加揭牌仪式。他强调，要明确目标再加力，不断深化创建工作，力促“枫桥式公安派出所”在河洛大地厚植根基、遍地开花。要夯实基础强支撑，排查矛盾纠纷，防范化解风险，打牢“派出所主防”根基，牢牢把握驾驭社会治安的主动权。要健全机制优保障，做优各项激励保障措施，为基层派出所和社区民警干事创业提供良好环境。要坚持主动警务、预防警务，积极构建“打防一体、打防衔接、打防反哺”新格局，全面提升警务效能。要充分依靠党委政府，统筹各方资源，提升基层社会治理能力，以高水平安全增强群众获得感、幸福感、安全感。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南)