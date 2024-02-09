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汇聚人民群众智慧 立良法保善治促发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.13 08:17

　　根据市委部署，11日至昨日，市人大常委会组织市公安局、市城管局、市自然资源和规划局等单位有关负责同志，先后前往嵩县、宜阳县等地，专题调研停车管理立法工作。市人大常委会主任李保国参加。

　　李保国一行实地察看停车现状，了解管理难题，并分别组织召开座谈会，听取嵩县、栾川县、宜阳县、洛宁县等有关情况汇报。围绕我市停车管理立法工作，与会人大代表、各部门相关负责同志、企业代表等进行研讨交流，提出意见建议。

　　李保国指出，停车管理是关系老百姓生活品质和幸福指数的重要民生问题，也是当前社会治理的热点难点问题，牵动民心民意，关乎城市形象。要始终坚持党的领导，紧扣市委决策部署，落实重大事项向市委请示报告制度，发挥好人大立法职能优势，深入结合洛阳特色实际，聚焦“小切口”，做足“巧快灵”，抓实“有特色”，服务“大民生”，以务实管用有效之法，有效破解停车管理难题。要坚持以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉作为人大立法的出发点和落脚点，深入基层一线，开展立法调研，畅通群众意见反映渠道，广泛听取意见建议，充分集民智、汇民意、聚民心，在立法工作中深入践行全过程人民民主，努力让人民意愿充分彰显、人民利益充分保障，增强群众获得感、幸福感。要坚持依法立法与创新立法相结合，充分调查研究，有力解决各部门权责利益界定问题，既要准确反映我市相关工作规律，破解治理难题，也要尊重立法科学规律，确保法规内容与时俱进、科学合理、规范有效，推动后期执法力度与温度并存，真正做到以良法保善治促发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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