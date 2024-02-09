春雨润洛城 气温渐回升

今日洛阳阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温7℃～16℃。 过去两日，我市阳光普照，暖意融融。不少人在午间脱下羽绒服，换上春装，享受温暖和美好。 省气象台预计，今日全省大部将有分散性小雨或零星小雨，明日全省将重回多云状态。 16日之前，全省大部气温将持续回升，明日多地最高气温将冲击20℃以上的温度，周日最低气温也将升为10℃左右，暖意融融。 市气象台根据最新气象资料分析，最近几天，我市多受短波槽影响，云系较多，气温缓慢回升。 最近几天天气预报 今日：阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温7℃～16℃。 明日：多云，气温5℃～22℃。 15日(周五)：阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温6℃～21℃。 16日(周六)：阴天转多云，气温7℃～25℃。 17日(周日)：多云间阴天，气温12℃～19℃。 18日(周一)：多云转晴天，气温10℃～20℃。 19日(周二)：晴天间多云，气温5℃～20℃。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博)