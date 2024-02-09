家里下水道返水，该找谁解决？

日前，市民司老太太拨打本网热线66778866反映，最近几年，她家中不时发生的下水道返水情况令其苦不堪言。她要求小区物业公司使用住宅专项维修资金更换主下水管道，但进展并不顺利。

日前，市民司老太太拨打本网热线66778866反映，最近几年，她家中不时发生的下水道返水情况令其苦不堪言。她要求小区物业公司使用住宅专项维修资金更换主下水管道，但进展并不顺利。

司老太太今年80岁，住在洛龙区某小区居民楼2楼。多年前，她随女儿搬到该小区，最近四五年，家中两个卫生间的6个下水口发生了大小10余次返水情况。

11日上午，记者来到司老太太家中。“严重时，家里污水到处流，水深4厘米到5厘米，不仅无处落脚，放着的鞋子都飘起来了，臭味就更别提了。”她说。

该小区物业公司负责人告诉记者，司老太太所住高层住宅共18层，1楼是商铺，下水管道单独走管，2楼就成了高层住宅的下水最底层，只要发生下水道返水，2楼便“首当其冲”。

司老太太说，她家中最近一次返水发生在今年2月初，而在此次返水发生的数日前，物业公司工作人员刚对居民楼的下水管道进行了疏通。

“才疏通过，为什么又发生返水情况？”司老太太感到不解，认为除了楼上个别住户将杂物投入下水管道的原因，主下水管道当初的设计和施工也存在问题。她因此向物业公司提出，使用住宅专项维修资金更换正在使用的铸铁材质主下水管道。

司老太太认为，目前使用的铸铁材质主下水管道由于使用时间长，内部可能发生锈蚀，导致管内径变细，使水流不畅；管道内杂物也可能挂在内壁的生锈处而导致堵塞。如果将铸铁管换成PVC管，情况会改善很多。

司老太太的诉求引起了小区物业公司的关注。物业公司负责人表示，住宅专项维修资金的使用需要符合相关使用条件和程序，操作起来比较复杂，不过物业公司将尽力推动。

究竟应由谁对司老太太家中发生的返水情况负责？记者就此咨询了河南大进律师事务所律师谢亮。

谢亮表示，根据《物业管理条例》等相关法律法规，物业公司对小区内的公共设施负有维护、修缮的责任。不过，如果返水情况是由于业主不当使用或故意破坏下水管道导致的，那么责任应由相关业主承担。如果物业公司有证据证明返水原因确为楼上住户不当使用下水管道，则物业公司不承担责任；反之，则物业公司应当承担相应损失的赔偿责任。

11日下午，该物业公司负责人再次联系到记者，表示已委托第三方专业管道维修机构对现场情况进行了鉴定，结论是高层住宅底部水压过大，PVC管将无法承受。目前，物业公司正与专业机构积极考虑其他的解决方案，并向司老太太保证一定解决问题。司老太太对物业公司的态度表示满意。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然)