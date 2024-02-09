洛阳：特色商业街区秀出城市个性IP

在餐馆大快朵颐、在茶室浅斟慢饮、在小吃店试新尝鲜……如今，洛阳特色商业街区处处弥漫着烟火气，既有“颠锅上菜迎客人”的忙碌，也有“喝酒撸串拉闲话”的闲适，成为“打卡”的不二选择。

热闹红火的广州市场步行街

开栏语：2024年被定义为“消费促进年”。在促进消费方面，政府工作报告指出，培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。今起，洛阳日报开设《打造消费新业态 激活消费新动能》栏目，瞄准消费新需求、新动向，展示我市消费市场提质扩容的新动能。

在餐馆大快朵颐、在茶室浅斟慢饮、在小吃店试新尝鲜……如今，洛阳特色商业街区处处弥漫着烟火气，既有“颠锅上菜迎客人”的忙碌，也有“喝酒撸串拉闲话”的闲适，成为“打卡”的不二选择。

今年以来，我市不断培育个性化、多样化、品质化消费新业态，打造沉浸式、年轻化消费场景，激发消费动能。

“科技+街区”建设 破解消费“流量密码”

“既有烟火气，也特别出片。”昨日，在洛阳繁华一方商业步行街，游客王玉艳兴奋地讲述游玩体验，彩色的集装箱、丰富的业态，使得街区既有颜值更有内涵。街区利用科技手段物联AI换肤功能，通过光学技术让整个街区变得五彩斑斓。

据介绍，洛阳繁华一方商业步行街是我市首个创意集装箱商业步行街，由创意集装箱结构和可移动商铺构成，其中设置商铺88个、“网红打卡”无动力餐车22辆。

近年，我市大力推动消费市场提质扩容，助力洛阳国际消费中心城市建设。截至目前，我市建设特色商业街区65个，其中省级示范步行街2条，省级步行街改造提升试点1个，市级“青年友好街区”6个。

此外，老城区、瀍河区紧抓新文旅“风口”推动洛邑古城、洛城中街成为汉服消费新地标，涧西区14个街道建设15个特色街区，西工区构建了“7圈7街”青年消费打卡地。