洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涧西区南村社区：尽“扇”尽美 拓展居民增收渠道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.13 08:19

孙凡(右)指导学员画牡丹

　　“调色要由深到浅，过渡区域颜色要自然……”11日上午，在涧西区郑州路街道南村社区邻里中心内，77岁的居民孙凡耐心指导学员们画牡丹、制作牡丹团扇。桌子上摆放着已经做好的团扇，上面的牡丹雍容华贵。

　　“起初只是把画牡丹当作业余爱好，没想到还能赚钱。”孙凡笑着说，她退休后迷上了画牡丹，学成后常在社区制作牡丹团扇。后来，越来越多居民参与其中，引起了南村社区的关注。

　　近年，洛阳文旅火爆“出圈”，文创产业繁荣发展。居民如何利用团扇增收，成为南村社区“两委”班子关心的事。

　　抱着试试看的想法，去年3月，南村社区决定在牡丹文化节期间，依托社区参与投资的天心文化产业园、校场里等，销售居民制作的牡丹团扇，推动团扇走向市场。

　　让人没想到的是，去年牡丹文化节期间，孙凡等人制作的牡丹团扇销售量超过1万把，销售额超过30万元。这次试水的“成绩单”，让大家看到了洛阳文旅文创产业发展潜力。

　　随后，南村社区“两委”多次开会，商讨文创产业发展方向。最终，大家决定探索“社区＋文创”模式，围绕增加产量、完善种类、拓宽销路，着力打造“南村民礼”牡丹文创品牌，让居民手艺变收益。

　　南村社区将爱好画牡丹的居民组织起来，社区购买制作团扇所需的原材料，居民负责制作。目前，已有50余人参与团扇制作。

　　在增加团扇产量的同时，南村社区决定丰富文创产品类型，以满足不同的市场需求。为此，该社区引进专业运营商，围绕十三朝古都、洛阳著名景点、南村社区历史等主题进行设计创作。手提包、便携式茶具、发簪……在南村社区邻里中心的展台上，记者看到多种类型的文创产品。此外，该社区还发动社区能人制作剪纸、香包等特色文创产品。

　　为拓宽销售渠道，10日，南村社区召开全体党员、居民代表会议，研究文创产品营销策略，决定发动居民推介文创产品。“今年牡丹文化节快到了，我们想带动更多居民参与，居民能以低价从社区进购文创产品，然后进行销售，从而增收。”南村社区有关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 郑丹丹 刘艺泽 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
    这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
        对很多吃货来说，春天是他们最期盼的季节，因为能吃到春笋等多种鲜味美食。我市营养专家提醒您，春笋虽鲜美...
  • ·把冻肉泡水里解冻？营养师更建议您这样做
  • ·被鸡啄一下住进ICU？专家提醒这些情况要打破伤风
  • ·市东方人民医院与北京安贞医院李温斌教授心脏外科专家团队签约
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：特色商业街区秀出城市个性IP
  • 最新公告！事关河南电价
  • 涧西区西部路网提升项目南北主通道路...
  • 江凌等市领导同干部群众一起参加春季...
  • 让游客舒心畅游！洛阳着力提升旅游景...
  • 中铝洛铜盘活闲置资源 变“工业锈带”...
  • @洛阳考生，2024年研考国家线发布
  • 植绿正当时！洛阳6000余名干部群众义...
  • 徐衣显与关强举行工作会谈
  • 洛阳一对父子用时8年打造神仙湾 带动...
    		•
    百姓呼声
    网传的洛阳市的经济数据图是真的吗？
    洛阳城市停车小程序余位查询信息不准确
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    春日朱樱塔

    阳光明媚郊游走
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605