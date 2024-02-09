涧西区南村社区：尽“扇”尽美 拓展居民增收渠道

“调色要由深到浅，过渡区域颜色要自然……”11日上午，在涧西区郑州路街道南村社区邻里中心内，77岁的居民孙凡耐心指导学员们画牡丹、制作牡丹团扇。桌子上摆放着已经做好的团扇，上面的牡丹雍容华贵。

孙凡(右)指导学员画牡丹

“调色要由深到浅，过渡区域颜色要自然……”11日上午，在涧西区郑州路街道南村社区邻里中心内，77岁的居民孙凡耐心指导学员们画牡丹、制作牡丹团扇。桌子上摆放着已经做好的团扇，上面的牡丹雍容华贵。

“起初只是把画牡丹当作业余爱好，没想到还能赚钱。”孙凡笑着说，她退休后迷上了画牡丹，学成后常在社区制作牡丹团扇。后来，越来越多居民参与其中，引起了南村社区的关注。

近年，洛阳文旅火爆“出圈”，文创产业繁荣发展。居民如何利用团扇增收，成为南村社区“两委”班子关心的事。

抱着试试看的想法，去年3月，南村社区决定在牡丹文化节期间，依托社区参与投资的天心文化产业园、校场里等，销售居民制作的牡丹团扇，推动团扇走向市场。

让人没想到的是，去年牡丹文化节期间，孙凡等人制作的牡丹团扇销售量超过1万把，销售额超过30万元。这次试水的“成绩单”，让大家看到了洛阳文旅文创产业发展潜力。

随后，南村社区“两委”多次开会，商讨文创产业发展方向。最终，大家决定探索“社区＋文创”模式，围绕增加产量、完善种类、拓宽销路，着力打造“南村民礼”牡丹文创品牌，让居民手艺变收益。

南村社区将爱好画牡丹的居民组织起来，社区购买制作团扇所需的原材料，居民负责制作。目前，已有50余人参与团扇制作。

在增加团扇产量的同时，南村社区决定丰富文创产品类型，以满足不同的市场需求。为此，该社区引进专业运营商，围绕十三朝古都、洛阳著名景点、南村社区历史等主题进行设计创作。手提包、便携式茶具、发簪……在南村社区邻里中心的展台上，记者看到多种类型的文创产品。此外，该社区还发动社区能人制作剪纸、香包等特色文创产品。

为拓宽销售渠道，10日，南村社区召开全体党员、居民代表会议，研究文创产品营销策略，决定发动居民推介文创产品。“今年牡丹文化节快到了，我们想带动更多居民参与，居民能以低价从社区进购文创产品，然后进行销售，从而增收。”南村社区有关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 郑丹丹 刘艺泽 文/图)